Karoline Stormo fra Tvedestrand ble hedret på golftinget lørdag. Kent State University

Stormo hedret som årets talent

Karoline Stormo fra Arendal & Omegn Golfklubb er kåret til årets golftalent i Norge.

Christian Døvle norskgolf.no

For mindre enn 2 timer siden

I løpet av de siste to årene har Karoline Stormo etablert seg som Norges beste amatørspiller. Tidligere i høst tok hun karrierens sjette individuelle seier i den øverste collegedivisjonen, en prestasjon ingen andre nordmenn har klart før henne, og tidligere i år kvalifiserte hun seg til majorturneringen U.S. Open.

Alt dette har løftet fjorårets norgesmester til 28.-plass på den offisielle verdensrankingen for amatører, den høyeste rankingen en norsk damespiller har nådd siden rankingen ble innført for tolv år siden.

Denne artikkelen ble først publisert her

Lørdag ble Stormo kåret til «årets talent» av Norges Golfforbund i forbindelse med helgens golfting på Gardermoen. Hun mottar et stipend på 15 000 kroner.

«Karoline er en stille og rolig kvinne som har vært med lenge, og som har gjort en bra satsing over tid i et område hvor hun har vært mye på egen hånd. Hennes tålmodighet og treningsiver er det som har gitt henne alle fremgangene som er kommet på løpende bånd.», het det i NGFs begrunnelse for utmerkelsen.

Stormo svarte med en videohilsen fra USA, der hun takket for prisen og også kunne røpe at hun tar steget inn i de profesjonelles rekker om et halvt år for å spille på Symetra Tour, nivået under LPGA-touren.

Celine Brovold Sanne (Asker GK) og Michael Alexander Mjaaseth (Oslo GK) mottok årets juniorstipender.

Tidligere vinnere av «årets talent»:

2018: Kristoffer Reitan - Oslo GK

2017: Kristoffer Ventura - Oslo GK

2016: Viktor Hovland - Miklagard GK

2015: Sandra Nordaas - Drøbak GK

2014: Kristian Krogh Johannessen - Drammen GK

2013: Tonje Daffinrud - Vestfold GK

2012: Anders Engell - Grønmo GK

2011: Joakim Mikkelsen -Drammen GK

2010: Marita Engzelius- Oslo GK

2009: Espen Kofstad - Losby GK

2008: Are Åsland Friestad - Stavanger GK

2007: Fredrik F. Kollevold - Bærum GK

2006: Anders Kristiansen - Borregaard GK

2005: Lene Krog - Drammen GK

2004: Marianne Skarpnord - Skjeberg GK

2003: Marius Thorp - Bærum GK

2002: Kim A. Kristoffersen - Losby GK

2001: Torstein Nævestad - Oslo GK

2000: Knut-Alexander Schiager - Bærum GK

1999: Lars Petter Brovold - Onsøy GK

1998: Eirik Tage Johansen - Stavanger GK

1997: Suzann Pettersen - Oslo GK

1996: Henrik Bjørnstad - Oslo GK