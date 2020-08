KIF Håndballs grunnlegger blir æresmedlem på sin 100-årsdag

Ellen Kure Olsen Tranberg fyller 100 år 15. august 2020, og i anledning den store dagen har KIF Håndball besluttet at hun blir æresmedlem i klubben.

KIFs første håndballag avbildet 4. juni 1945. Bak fra venstre: Johanne Lorentsen Uberg, Ellen Kure Olsen Tranberg, Liv Hansson Usterud og Iris Tjomsas Drangsholt. Foran fra venstre: Esther Svendsen, Herdis Lorentsen Østensen og Signe Andreassen Salvesen. Foto: KIF Håndball

Allerede i 1944 drev Ellen med håndball sammen med sine lagvenninner. Idrettsstreiken var gjeldende, men under nesen på okkupasjonsmakten trente og spilte de håndball på bortgjemte løkker.

Hun ble valgt som den første håndballformannen i KIF da de stiftet håndballgruppa i 1945, og spilte i den første offisielle kampen etter krigen 4. juni 1945 (mot AK28), der de vant. Ellen ble omtalt som kampens store, sentrale spiller.

Med i styret og på damelaget hadde hun Ruth Berthelsen, Lillian Knutsen, Minni Stray, Herdis og Johanne Lorentsen, Liv Hansson, Iris Tjomsås, Signe Andreassen og Esther Svendsen ved sin side.

Ellen giftet seg med Hans Finn Tranberg i 1947. Han var sammen med sin bror Haakon trener for damelaget.

Dette ble starten på en lang og god periode for KIFs damelag. De dominerte håndballen, noe som resulterte i 12 seiere på rad i kretsmesterskapet og flere gull i sørlandsmesterskapet.

I 1963 kom det en dupp i prestasjonene da flere sentrale spillere, nå i moden alder, ga seg og et ungt lag måtte bruke tid på å etablere seg.

KIF kom sterkt tilbake og spesielt på 80-tallet var damene førende i regionen.

Belastningen av å ha både dame- og herrelag i toppen ble for stor for KIF, så i 1990/91 ble det inngått et samarbeid med Våg.

KIF overførte damelaget og lisens slik at de nå kunne konsentrere seg om herrehåndballen.

Vi kjenner godt til hvordan Våg håndterte arven etter Ellen og hennes lagvenninner.

Planene for en stor markering av Ellen på 100-årsdagen lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen. Hun bor på Elvegata pleiehjem og synlig bevis for æresmedlemskapet vil bli overbrakt hennes sønn, Henry.

KIF håndball takker Ellen for hennes historiske innsats, noe som også vil bli behørig publisert i kommende jubileumsbok. At hun fyller 100 år, ett år før klubben, er rett og slett imponerende.

