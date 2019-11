Olaf Richter Hoffstad i skuddet mot Nantes. ØIF Arendal

– Vi skal være veldig stolte av dette

Etter 30–30 i søndagens hjemmekamp og 59–60-tap sammenlagt, var ØIF Arendal nær en sensasjon mot Nantes i playoff til EHF-cupen.

ARENDAL: Kristian Rammel sa det ganske treffende etter søndagens kamp foran 2500 tilskuere i Sør Amfi:

– Det er ikke mye igjen i kroppen nå, men dette var sinnssykt kult. Det er den feteste kampen jeg har spilt i Norge, noe gang. Det sier litt når vi står her og er litt skuffa over å ha blitt slått ut av et lag som var i Mesterliga-finale for halvannet år siden, sier Rammel.

Eirik Heia Pedersen beskriver kampen som veldig spesiell, med en kjempegod stemning på tribunen. Spille 30–30 – og tape 59–60 sammenlagt for Nantes, det mener han ØIF-guttene skal være bekjent av.

– Vi er nødt til å være stolt av dette. Vi henger med hele tiden, de drar fra, men vi kjemper oss inn i kampen. Vi er på høyde med Nantes over to kamper – det må vi være stolte over, mener ØIFs kaptein.

ØIF Arendal – FCH Nantes 30–30 (16–16) Sammenlagt: 59–60 Sør Amfi, 2500 tilskuere. Dommere: Jelene Mitrovic og Andjelina Kazanegra, Montenegro Utvisninger: ØIF 6×2 min. Nantes 3×2 min. ØIF Arendal: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 1, Mario Matic 2, Martin Lindell 5, Richard Lindström 3, Kristian Rammel 4, André Lindboe, Sondre Paulsen 6, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 2, Olaf Richter Hoffstad 7, Jesper Munk, Adrian G. Evensen, Sander Løvlie Simonsen.

Det var noen situasjoner som gikk imot ØIF i løpet av kampen, men verken Kristian Rammel eller Eirik Heia Pedersen bruker det som noen unnskyldning.

– Men det er forskjell på å hete Lazarov og Pedersen, beskriver han.

– De får noen 50/50 med seg. Det utgjør små ting som avgjør, men vi har hatt langt verre dommere enn dette, sier han.

Kristian Rammel sier det slik:

– Sist var vi heldige med dommerne. Det er mye rart i Europa, men det er ikke dommernes skyld at vi ryker ut!

Rammel mener det ble avgjort på Nantes sin rutine fra slike kamper.

– Så jevnt hadde ingen trodd det skulle bli. Vi skal være veldig stolt av dette. Men jeg synes – over to kamper – hadde vi fortjent å gå videre. De gjør akkurat det de må for å vinne, sier Rammel.

Olaf Richter Hoffstad ble toppscorer for ØIF og ble også kåret til lagets beste etter sine sju scoringer. Han synes det var – som han sier det selv – sinnssykt moro å spille foran 2500 tilskuere, som laget en veldig god stemning.

– Ja, dette var moro, men jeg står også med en bismak etter å ha tapt med et mål sammenlagt mot en tidligere finalist i Mesterligaen. Det var noen situasjoner som vippet deres vei, og jeg skulle gjerne hatt en seier her i den siste kampen i Sør Amfi, sier han.

Josip Vidovic scoret ett mål mot Nantes søndag. ØIF Arendal

SLIK VAR KAMPEN:

Det var et nyvasket golv som ventet spillerne i Sør Amfi, til det som nesten kan beskrives som tidenes kamp i Arendal, i alle fall når det gjelder håndball.

Verdensstjernene fra Nantes, med en rekke titler fra ulike turneringer i beltet, mot ”semiproffene” fra ØIF Arendal som hadde en drøm om en aldri så liten E-cupbombe denne novemberkvelden. Med 29–30 fra den første kampen – et mål bak – var drømmen i alle fall godt til stede, og det foran et fullsatt Sør Amfi.

Det var de franske gjestene som kom best i gang i Sør Amfi. Verdensstjernene – og finalist i Mesterligaens Final 4 i 2018 – fikk tidlig et par måls ledelse. ØIF ble hengende litt etter. Etter fem minutter lå ØIF under 2-4, mens det sto 3–6 etter ti minutter. Men ØIF bet seg fast på to og tre mål bak og solgte seg dyrt. Et par feil framover sørget for at avstanden ble stående på to og tre mål.

Da 15 minutter ble passert, var det 7–10. Det var skuddeffektiviteten som var den avgjørende faktoren. Mens Nantes sto på 85 prosent etter 15 minutter, lå ØIF på rundt 65.

Rett før kvarteret pådro Kristian Rammel selg en tominutter, men dommerparet Mitrovic/Kazanegra skulle vise seg konsekvente i det minste, med å sende to franske spillere ut på benken i løpet av de neste to minuttene.

ØIF var fire mål bak en liten stund, men i overtall klarte ØIF å kjempe seg bare målet bak, til 10–11. Og plutselig sto det 11–11 – etter en scoring fra Richard Lindström. De kom også den store diskusjonen om Nantes manglet et mål på tavla. Det ble stopp i spillet, men den islandske delegaten sto på sitt, at det da sto 11–11 når det ble passert 20 minutter.

Det var kjempestemning i et fullsatt Sør Amfi. ØIF Arendal

Det var Olaf Richter Hoffstad som bidro med flest scoringer – fire i alt – de første 20 minuttene. ØIF var med i kampen om avansement. Men Nantes er ikke et av verdens beste lag uten grunn. De koblet om til et nytt gir for et par minutter og fikk tre nye scoringer, blant annet i overtall, og var plutselig foran igjen. Fem minutter før pause sto det 12–15.

Dessverre ble det gjort et par feil framover som gjorde at ØIF ikke klarte å knappe innpå. Men feil gjorde også Nantes. Olaf Richter Hoffstad satte sin femte scoring for dagen til 14–16. Åsmund Strat reddet neste angrep fra Nantes, det ga en kontring som Richter Hoffstad utnyttet. 15–16. Ny redning fra Strat og kontring, denne gangen Josip Vidovic ga 16–16 til pause. Det var spenning av dimensjoner i Sør Amfi. Kampen levde så til de grader ...

Andre omgang åpnet med forspilte sjanser begge veier. Både ØIF og Nantes hadde tre gode hundreprosentsjanser i løpet de første tre minuttene. Men ballen gikk alle andre steder enn i mål. ØIF fikk spille i undertall etter at Sander Simonsen ble sendt ut etter 2,31, selv da slet Nantes. Det gikk 3.43 før Augustinussen satte inn 16–17 og sendte Nantes i føringen.

ØIF fikk sjumeter. Den satte Sondre Paulsen i mål og det sto 17–17.

Men miss er skjebnesvanger når en møter et av verdens beste lag. Det fikk ØIF erfare. Selv om Åsmund Strat reddet et straffekast, så festet Nantes et lite grep. ØIF fikk vel ikke direkte hjelp av hjemmedømming heller da, men Nantes hadde noen små marginer på sin side og klarte å etablere et lite forsprang på tre-fire mål, men ØIF ga langt fra opp. Og dommerne, de var ikke de verste vi har sett i Sør Amfi, så er det sagt ...

Etter 45 minutter sto det 22–25. Og når klokka i hjemmehallen fortsetter å telle da ØIF byttet målvakt ved en sjumeter, så var også det marginer som ikke var helt på ØIFs side denne kvelden.

Da Martin Lindell fikk en tominutter etter 19.20, var også det et bevis på at alt ikke gikk den veien det skulle. De montenegrinske dommerne lot seg påvirke av de franske stjernenes triks. En av spillerne lente seg bak mot Lindell og Lindell ble belønnet med tominutter. Billig! På motsatt side ble det ikke noe mer enn frikast da Richter Hoffstad ble tatt.

Etter 50 minutter sto det 24–28.

Drøyt 53 minutter og en ny situasjon går mot ØIF. Sondre Paulsen kommer inn fra sin kant. Franskmannen dekker klart innenfor, men dommerne gir kun frikast.

Men ØIF skulle få sjumeter og franskmennene skulle få en tominutter. Knapt seks minutter før slutt. Richter Hoffstad ble tatt og dommerne ga dobbel straff for Nantes. Martin Lindell scoret like godt på straffen. Dermed var det kamp. ØIF var bare to mål bak.

Fem minutter før slutt sto det 26–29. ØIF kjempet som løver og ble belønnet med en ny scoring. Inn i sluttminuttene var det enorm spenning. ØIF hadde gitt Nantes en knallhard kamp.

Sondre Paulsen satte 28–29 med 1.30 igjen på klokka. Publikum ante et mirakel, blant annet etter solid spill av André Bergsholm Kristensen det siste kvarteret.

ØIF misset ballen i angrep etter at Eirik Heia Pedersen hadde blitt klart holdt igjen av en Nantes-spiller med minuttet igjen. Nantes fikk bruke tid i sine angrep av kampens dommere. At Mario Matic scoret til 29–30, var ikke mye til hjelp. Kristian Rammel likeså – det ble 30–30.

