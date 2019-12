50-årsjubileet til Søgne og Songdalen Orienteringsklubb markeres tirsdag 3. desember kl. 18 i biblioteket i Søgne Rådhus. NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

50 år med turorientering i Søgne og Songdalen

Som første lag på Sørlandet startet o-gruppa i Søgne idrettslag høsten 1970 opp med turorientering.

Floke Bredland Søgne og Songdalen Orienteringsklubb

SØGNE: 19 poster ble tegnet inn for hånd på et kart over Søgne i målestokk 1: 20 000. Prøveprosjektet ga mersmak, og i 1971 ble det lagt ut femti poster. Etter den vellykkede åpningen skrev Fædrelandsvennen: «o-gruppa fortjener all mulig honnør for opplegget av turorientering. Områder av Søgne som ligger utenfor allfarvei hvor de fleste søgnefolk aldri har satt sine bein, har nå på fine høstdager fått store innrykk av voksne og barn».

– Er turorientering fortsatt populært? Så absolutt, konstaterer Else-Margrethe Bredland i tur-o-gruppa til Søgne og Songdalen orienteringsklubb. Det varierer riktignok litt fra år til år. Vær og føreforhold spiller inn. Men nå venter mange på neste års opplegg. I 2019 solgte vi 225 pakker. Det går gjerne to, tre på hver pakke, så minst 500 har vært ute i terrenget på jakt etter poster i 2019. Det er flott, målsettingen vår er jo å få folk ut av godstolen!

Hun understreker at turorientering er en familievennlig aktivitet som passer for alle. Du bestemmer selv lengden på turene og hvor mange poster du vil ta hver gang. Barn synes det er gøy å jakte på poster. Etter hvert lærer de å lese kart og finne fram i skogen på egen hånd. Turorienteringen drar deg dessuten ut i nye områder som du ellers kanskje aldri ville besøkt.

I 2020 legges poster ut for 51. gang. Postene står ute fra 1. juledag til siste halvdel av september. Turene går i områdene Helleviga, Berge, Smørheia, Tunballen i Nodelandsheia og i Lunde-skauen. Så er det din oppgave å finne postene og skrive ned koden på postene for å vise at du har vært der. Det deles ut diplomer, merker og plaketter på grunnlag av antall poster du tar og hvor mange år du har vært på postjakt.

50-årsjubileet markeres tirsdag 3. desember kl. 18 i biblioteket i Søgne Rådhus. Der vil vi presentere opplegget for 2020, se tilbake på 50 års aktivitet og la oss inspirere av kommuneoverlege Dagfinn Haarr som vil snakke om verdien av turer i skog og mark – gjerne med kart og kompass. Og så serveres det selvfølgelig kaffe og bløtkake.

Publisert: 3. desember 2019