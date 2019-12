Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sammen Randesund-spiller Kristine Hårtveit Thomassen, som også har kamper for Vipers. Foto: Randesund IL

Gjekstad ga gode råd til Randesund IL

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad delte vilig vekk av sine erfaringer da Randesund IL arrangerte temakveld for trenere og spillere.

Morten Isachsen, Randesund IL

Sist tirsdag samlet Randesund IL håndball ca. 30 trenere og 40 spillere til temakveld i RIL-huset på Sukkevann. Viktige tema som fysisk trening, kosthold, hvile, belastning og treningskultur ble presentert av svært dyktig forelesere.

Engasjerte forelesere

Randesund håndball fikk tirsdag besøk av tre meget dyktige trenere. Den ene var Ole Bjerkeset Kristiansen fra Vipers Akademiet. Han er fysisk trener for elitelaget til Vipers, og har hovedansvaret for fysisk trening, totalbelastning og restitusjon for Vipers Kristiansand. Han hadde også med seg fysisk trener på Vipers Akademiet, Emil Martinovic. De snakket om følgende svært viktige tema:

* Fysisk trening for unge spillere

* Viktigheten av hvile og restitusjon og kosthold

* Belastning og totalbelastning for spillere

Vipers’ fysiske trener Ole Bjerkeset Kristiansen informerer her om kosthold sammen Emil Martinovic fra Vipers Akademiet. Foto: Randesund IL

Salen opplevde to engasjerte forelesere med høy kompetanse, som ga tilhørerne en lærerik forelesning med mange gode ideer og måter og tenke på for å styrke dette arbeidet i Randesund IL håndball.

Del to av kvelden var satt av til Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad, som er Norges mestvinnende klubbtrener og tidligere landslagsspiller.

Han fortalte oss om hva som kreves for å ta stegene fra breddespiller til elite-/landslagsspiller. Vi fikk også høre litt om hverdagen til spillere på elite-/landslagsnivå, og hvordan de må gjøre prioriteringer, hvor mye de trener, og ikke minst hvilken treningskultur de har. Til slutt ble det presentert en viktig del om lagbygging, samt viktigheten med å ha med seg flest mulig spillere lengst mulig.

Mange ivrige deltakere fra Randesund IL. Ca 30 trenere og 40 spillere deltok på temakvelden. Foto: Randesund IL

Frafallsproblematiken

Gjekstad brukte god tid på dette, og var veldig tydelig på at man ikke nødvendigvis ser hvem som blir best når der veldig unge. Det viktigste er å ha med seg alle spillere lenge, samt å trene godt og riktig over tid. Det er svært viktig for frafallsproblematikken i norsk håndball at de mest profilerte trenerne tør å si dette høyt. Flere av de tidligere norske toppspillere har ikke vært "barnestjerner", men tatt steg i voksen alder gjennom god treningskultur og ståpåvilje.

Da alle deltakerne gikk ut i regnet etter nærmere tre timer med faglig påfyll, hadde de tilegnet seg mye ny kompetanse som de kan ta med seg i en hektisk treningshverdag. Randesund håndball takker de dyktige foreleserne for en lærerik kveld.

