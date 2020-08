Talentfull duo til KBK

To av Norges beste U19-spillere i badminton, Danila Gataullin og Ingrid Gåsbakk, har meldt overgang til KBK.

Danila Gataullin (18) og Ingrid Gåsbakk (17) kommer til Kristiansand Badmintonklubb fra henholdsvis Sandefjord og Grong. Foto: Per Bjørnar Lysvand/privat

KRISTIANSAND: Om nøyaktig to uker skal junior-NM i badminton gå av stabelen i Haugerud. Der er KBK representert, og sørlendingene skal sende en tropp til hovedstaden for å kjempe om medaljer. Med på laget denne sesongen har de fått to av landets beste spillere, Danila Gataullin og Ingrid Gåsbakk.

Danila Gataullin har i en årrekke vært blant landets mest spennende spillere. 18-åringen har representert det norske landslaget i flere år, og vært med på mange turneringer i utlandet. Han er i dag rangert som nummer seks i Norge i herresingle i U19-klassen. Trønderen har bodd i Sandefjord de to siste årene, men har nå tatt med seg flyttelasset sørover til Kristiansand, og skal representere KBK de neste årene.

Danila Gataullin har representert det norske landslaget i flere år, og vært med på mange turneringer i utlandet. Foto: Privat

En av grunnene til at han valgte KBK, er at han her vil få muligheten til å bli gjenforent med sin tidligere trener, Ikmal Hussain.

– Det er fantastisk å få Ikmal som trener igjen. Jeg kjenner ham godt fra tidligere, siden han trente Sandefjord i en periode. Han er en god trener, og jeg har tro på at han kan få det beste ut av meg, sier Gataullin.

18-åringen forventer store ting av seg selv, og satser hardt for å nå sine mål. Han har tro på at han kan lykkes med dem KBK.

– Jeg har lyst til å hevde meg internasjonalt, slik at jeg kan leve av badminton. Det er det langsiktige målet, men samtidig er det junior-NM om to uker, og der er målet å vinne i single og double. Jeg jobber hardt for å nå mine mål, og forventer at jeg klarer å levere, sier han.

Begynner på KKG

Ingrid Gåsbakk startet sin badmintonkarriere i Grong, en liten bygd 200 kilometer nord for Trondheim. Der har hun med årene utviklet seg til å bli blant de beste spillerne i 2003-kullet. 17-åringen er for øyeblikket rangert som nummer seks i landet i U19-klassen. Hun flyttet sørover til Kristiansand for en uke siden, og skal neste uke starte på toppidrett på Kristiansand Katedralskole Gimle.

Hun vil i KBK få en god treningshverdag, og kan kombinere spill på høyt nivå med skolegang. 17-åringen gleder seg stort til å ta fatt på de utfordringene som ligger foran henne.

– Jeg har bare vært her i en uke, men har blitt godt tatt i mot og føler at jeg har tatt et riktig valg. Det gir inspirasjon å møte nye spillere, trene på et høyere nivå og i tillegg få kontinuerlig oppfølging av gode trenere.

Fornøyd trener

Hovedtrener i KBK, Ikmal Hussain, blir i tiden fremover den som skal legge til rette for at disse to nye spillerne får ut potensialene sine. Malayseren er strålende fornøyd med at to av landets beste spillere i U19-klassen har sluttet seg til KBK, og han mener at det er tegn på at klubben har vokst og at ting gjøres riktig.

– Det å få disse to til Kristiansand viser at KBK er en stor klubb som sikter høyt. Danila er en av toppspillerne i sin klasse, og det er også Ingrid som ligger på 6.plass på rankinglisten. Jeg er glad for at de har valgt å komme til vår klubb, og jeg skal gjøre mitt beste for at de skal lykkes.