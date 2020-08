NM-sølv til Vold Gunvaldsen

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen kjørte inn til NM-sølv i helgas trial-NM.

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Grimstad Trialklubb (t.v.) på sølvplass blant seniorene i helgas trial-NM. I midten: gullvinner Håkon Pedersen fra NMK Bergen og til høyre bronsevinner fra Mats Nilsen Riska. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Team Vold Gunvaldsen

Årets første konkurranse ble en suksess for Team Vold Gunvaldsen. Etter et år preget av ingen konkurranser leverte gutta godt under NM i regnfulle Bergen. Nedbøren hadde gjort forholdene svært krevende og flere av utøvere sklei sidelengs ned bakkene. Jarand-Mathias og storebror Jacob-Olaus klarte seg imidlertid godt.

Førstnevnte kjempet om pallen hele dagen. I den første runden gjorde han en del småfeil. Selv om forholdene var enda mer krevende i den andre runden mer krevende da, klarte han å kjøre på færre prikker på andrerunden og tok dermed sølvet.

Jacob-Olaus kjørte sterkt i første runde og pustet teten i nakken. Forholdene var som nevnt enda mer krevende i runde nummer to og dermed endte han på en fin sjuendeplass.

Team Vold Gunvaldsen vil takke alle sponsorer, støtteapparat, familie og venner for støtten og troa!