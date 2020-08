Mette Finnestad samlagsmester

Mette Finnestad fra Søgne skytterlag vant med sine 346 poeng årets samlagsmesterskap i bane for Agder.

Topp tre på samlagsstevnet: Tor Harald Lund fra Søgne skytterlag (3), Mette Finnestad fra Søgne skytterlag (1) og Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og Omegn skytterlag (2). Foto: Privat

Jarle Tvinnereim Kristiansand og Omegn Skytterlag

I et stevne med til dels ujevne vindforhold og litt varierende skyting skjøt Mette jevnt godt på alle seriene, og sikret seg mesterskapet to poeng foran Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og Omegn. Husbonden Tor Harald Lund skjøt seg inn til siste pallplass med 342 poeng.

I klasse V55 var tre skyttere likt med 243 poeng før finalen. Med nervene i høyspenn sikret Stein Østbøll fra Birkenes seg samlagstittelen med 341 poeng, foran Oddvar Skov-Skov fra Vennesla med 339 poeng. På 100 meteren var det god deltakelse i ungdomsklassene, og mye god skyting. Klasse nybegynner ung var stevnets største klasse med 15 deltakere. Christian Netland fra arrangørlaget Kristiansand og Omegn vant klasse rekrutt med 336 poeng, ett poeng foran lagkameraten Knut Fredrik Homme og Johnny Mollestad fra Birkenes.

Vinnere av ungdomsmedaljen, fra venstre Martin Ødegård, Christian Netland og Caroline Finnestad Lund. Foto: Privat

I klasse eldre rekrutt ble Martin Ødegård fra Greipstad beste skytter med 348, foran Johannes Binnie Jensen fra Kristiansand og Omegn og Daniel Olsen fra Søgne. Caroline Finnestad Lund fra Søgne forsvarte favorittstemplet og gikk til topps i klasse junior, nok en gang med imponerende 350 poeng. Benjamin Langenes Nyhaven fra Søgne og Sebastian Lunden Sletten fra Vennesla fulgte på plassene bak.

I de eldste veteranklassene var Dagfinn Vemmelvik fra Greipstad best i klasse V65 med 344 poeng, foran Per A. Pedersen fra Kristiansand og Omegn med 337. Harald Englund fra Søgne sikret seg en ny seier i klasse V73 med 348 poeng, foran Osvald Uleberg fra Evje og Hornnes. Klasse AG3 ble vunnet av Alf Stensli med 227 poeng, 2 poeng foran Jarle Tvinnereim. Begge skyter for HV-08 Agder og Rogaland.

Agder skyttersamlag bruker samme opplegg på lagskytinga som under Landsskytterstevnet. To skyttere på 200 meter, og to skyttere fra 100 meter. Hvert enkelt skytterlag kan stille med flere lag. Søgne skytterlag og Kristiansand og Omegn stilte med tre lag hver. Før siste skytter var 4 lag innenfor 3 poeng, med Mette Finnestad på skive 1.

Mette Elisabeth Finnestad. Foto: Privat

Mette viste at dette var dagen hennes, og drog i land seieren for Søgne 1 med sine 98 poeng, sum 396 poeng på laget. Kristiansand og Omegn kom på andreplass med 393 foran Søgne 3 med 392 poeng. Stang- og felthurtigskyting Stangskytingen ble vunnet av Alf Stensli med 26 treff, foran Jarle Tvinnereim med 20 og Kai Ågedal fra Evje og Hornnes med 19 treff.

Alf Stensli vant Stangpokalen til odel og eie. Foto: DFS

Raskeste skytter på felthurtigskytinga var Atle Lid fra Evje og Hornnes med 11,48, sekundet foran Alf Stensli.

Øvrige klassevinnere baneskyting:

Klasse 1: Stian Hamre, Kristiansand og Omegn, 241 poeng

Klasse 2: Ole Reidar Bakke, Øvrebø, 328 poeng

Klasse 3: Kirsten Sørli, Greipstad, 325 poeng

Klasse 4: Caroline Iveland, Øvrebø, 335 poeng

Nybegynner voksen: Erlend Dalene, Kristiansand og Omegn, 247 poeng

Kikkertklassen: Stein Lindevik og Alf Stensli, begge Kristiansand og Omegn, 245 poeng

AG3: Alf Stensli, HV-08 Agder og Rogaland, 227 poeng

Kristiansand og Omegn skytterlag sto for et godt gjennomført stevne, med til sammen 93 skyttere.