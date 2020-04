Ti på topp-turmål 10: Vaffelbua

Årets siste turmål er kanskje også det mest kjente, Vaffelbua i Jegersberg.

Det er god plass til mange besøkende ved Vaffelbua. Foto: Bedriftsidretten

Kristin Tverberg, Bedriftsidretten

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 1. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. I faktaboksen nederst i dette innlegget ser du lenker til de ni første Ti på topp-turene.

Forhistorien til Vaffelbua

Det ble lagt planer om en dagsturhytte i Jegersberg allerede da Forsvaret kvittet seg med sine eiendommer i Jegersberg i 2004. Siden den gang har Forsvaret ryddet etter seg og området har blitt stadig mer tilrettelagt for byens befolkning. Tidligere var det en skytebane her. I mai 2019 åpnet endelig «Vaffelbua» ved Kyrtjønn.

Fakta Hensyn mht. smittefare Vi er inne i en ekstremsituasjon som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. I denne situasjonen har hvert enkelt menneske ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte, samtidig som det kanskje er viktigere enn noen gang at vi tar vare på egen og andres fysiske, psykiske og mentale helse. Smittefaren medfører sterk innskrenkning i bevegelsfriheten. Vi oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger til enhver tid. Egenorganiserte aktiviteter strider ikke mot helsemyndighetenes vedtak. Vi anbefaler å gå turer i naturen alene eller sammen med familien, og å holde god avstand til alle rundt deg. Folkehelseinstituttet anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Atkomst til Vaffelbua

Dette er et spennende turmål tre kilometer inne i marka fra UiA eller Prestheia. Begge disse steder er det gode parkeringsmuligheter. Bussforbindelsene til UiA v/Spicheren er svært gode. Man kan også gå inn fra Gill og Skaugo. Turen egner seg godt for dem som benytter barnevogn, rullestol eller sykkel. Har du lyst til å kombinere turen med et bad, finnes det mange gode muligheter for dette i Jegersberg. Og ønsker du utsikt, er Homenkollen, Reddalsheia og Den omvendte båt velkjente toppturer omkring Vaffelbua.

Yrende liv ved Vaffelbua. Foto: Midt-Agder Friluftsråd

Livet på Vaffelbua

Vaffelbua har god tilgjengelighet, men det er likevel et stykke å gå hit. Den har praktfull utsikt til Kyrtjønn og den ligger like utenfor Skråstadheia naturreservat. Her serveres det i sommerhalvåret vafler, kaffe og saft hver søndag mellom klokka 11-16. Søndagskafeen driftes drives av Venneforeningen og andre frivillige på dugnad. Lag og foreninger som bruker hytta betaler ikke noe leie, men forplikter seg til gjengjeld å delta på dugnadsarbeid. Bygningen benyttes for øvrig av skoler, barnehager, Universitetet og lag og foreninger.

Nydelig natur ved Kyrtjønn. Foto: Bedriftsidretten

For mer informasjon om livet på Vaffelbua og reservasjon kan du kontakte Midt-Agder Friluftsråd via midt-agderfriluft.no eller sjekke Facebook siden «Vaffelbua ved Kyrtjønn».

Det er også mulig å benytte hytta som et stoppested på veien videre innover i Skråstadheia og Skråstadheia naturreservat mot Vennesla. Du finner masse informasjon om naturreservatet, natur og kultur ved «Vaffelbua». Her selges også aktuelle turkart.

God tur!

Fakta om ti på topp Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 1.4-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien»