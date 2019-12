Troppen fra KTF som utøvde RG (rytmisk gymnastikk) i Tvedestrand Cup sist lørdag. Bak fra venstre: Helena Thorkildsen, Charlotte Depui Dåsvatn, Lotta Aunevik-Henriksen, Amalie Wierød, Eiril Hoven Hervold, Amanda Hamborg og line Fidje Wessman. Foran fra venstre: Eva Kator-Jacobsen, Kaja Fossum, Ariana Zozulina Riera, Aurora Wierød, Emma Holberg og Mali Ropstad. Privat

RG-gymnaster fra Kristiansand sprudlet

14 gymnaster fra Kristiansands Turnforening viste seg fint fram i Tvedestrand Cup.

Dette var fjerde året dette stevnet arrangert, og tredje året KTF har deltatt her. Tvedestrand Cup er kun oppvisning, så gymnastene fikk ingen bedømmelse. Dette er en kjempegod konkurransetrening for kommende sesong. Mange nye programmer ble vist for første gang, så jentene var ekstra spente. De gjennomførte med glans, og begynner nå å bli klare for en ny sesong med konkurranser i 2020.

Troppen fra KTF som utøvde RG (rytmisk gymnastikk) i Tvedestrand Cup sist lørdag. Bak fra venstre: Helena Thorkildsen, Charlotte Depui Dåsvatn, Lotta Aunevik-Henriksen, Amalie Wierød, Eiril Hoven Hervold, Amanda Hamborg og line Fidje Wessman. Foran fra venstre: Eva Kator-Jacobsen, Kaja Fossum, Ariana Zozulina Riera, Aurora Wierød, Emma Holberg og Mali Ropstad. Privat

Det var ingen dommere som ga poeng denne gangen, dermed ble det ikke delt ut plasseringer. Likevel var det et lite dommerpanel foran teppet som så på jentene. Det ble nemlig delt ut tre priser. Yngste gymnast, cupens smil, og frøken Tvedestrand Cup.

Eva Kator-Jacobsen fikk prisen for cupens smil. Privat

Cupens smil var det vår egen Eva Kator-Jacobsen som fikk. Smilet til Eva gjorde et ekstra inntrykk hos «dommerne», og de kunne tydelig se at Eva koste seg masse på gulvet.



Noen av gymnastene våre hadde sin alle første gang ut på teppe, noe som førte til litt nerver, men en god mestringsfølelse etterpå og masse RG-glede️. Vi trenere er kjempestolte! Jentene koste seg masse, og fikk en god gjennomkjøring av programmene sine.

