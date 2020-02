Travtips Sørlandets Travpark 2.2.20

Langlands Odin er min hovedbanker søndag.

Vidar Tjomsland kusker Langlands Odin og han og samboeren er medeier på denne traveren sammen med mange andre i familien. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Han er i meget fin form og møter for hans del billig motstand. Jeg blir overrasket om han ikke vinner dette løpet.

V65-1 2140 Volte. Start 18.15

1 Viktor K. S Juk Kommer ut etter lang pause. C 2 Bacchus Ø.K. B Øks Er i fin form. B 3 Myhreng Brage L Kol Best på sprint. C 4 Langlands Odin V Tjo Beste hesten i løpet. A 5 Kolnes Tom P Kal Rask, men best på sprint. C 6 Tojo Prinsen C Eng Variabel, men kan litt. B

Langlands Odin-Bacchus Ø.K.-Kolnes Tom Outs: Tojo Prinsen

4 Langlands Odin går ned flere klasser denne søndagen og i mine øyne er dette omgangens beste bankerkandidat. Traveren som kjøres av Vidar Tjomsland har respekt i dette løpet og han sitter nok ganske tidlig i tet. Fra den posisjonen leder han trolig til mål er passert.

V65-2 2140 Autostart. Start 18.35

1 T.K.'s Victory T Sol Fint spor. Trippelsjanse C 2 Fata Morgana G Mik Strøket sist. Premie. C 3 Toscana K Hau Henter seg en matlapp. C 4 Amigo Power N Rep Gikk meget bra sist etter mye strul. B 5 Luckpenny Classic M Sol Kommer ut etter pause. C 6 Actress Superb D Dal Ok sjanse i dette løpet. B 7 Letthegamebegin E Høi Svak sist. Står bedre inne i løpet. B 8 Order By Post V Tjo Går bare på det jevne. C 9 C.C. Heaven A Juk Smyger med til premie. C 10 Golden Daiquiri J Eri Kapasitet for seier. A 11 Casero G.B. H And Vanskelig spor. C 12 Funny Filiokus S Juk Debuterer i ny regi. C

I et veldig åpent løp setter jeg Eriksen-traveren Golden Daiquiri først på min tipslinje. Kommer ut etter pause, men han har såpass kapasitet at om han er sånn noenlunde i form så kjemper han garantert om seieren. 4 Amigo Power har virkelig tatt fine steg. Sist han han utur og dratt bakover. Spurtet strålende da fritt frem og ble til slutt fjerde. Fra et fint spor kan karrierens første seier komme. 6 Actress Superb er flink fra start og vant sist gang hun fikk tet.



V65-3 2140 Volte till v/180. Start 18.55

1 Aner Ikke Å Ten Vant enkelt sist fra tet. A 2 Gerifaks G Mik Leter etter formen. C 3 Holen Storm T Sol Gjør fine løp hele tiden. B 4 Vikson A Ber Trenger nok løp i kroppen. C 5 Vital Vinter E Høi Kan kjempe i toppen her. B 6 Lome Perla P Kal Variabel, men har kapasitet. B 7 Tangen Siri L Kol Debuterer i Thygesen regi. B 8 Lille Senumsprinsen V Tjo Vært tøft ute i det siste.. C 9 Bjønnum Baus J Eri Har ok toppnivå, men formen? B

Aner Ikke-Vital Vinter-Lome Perla Outs: Tangen Siri

1 Aner Ikke har et fint løp foran seg denne søndagen. Kjøres nok rett til tet og med den formen han viste sist så kan han lede hele veien. 5 Vital Vinter har gjort fine løp i det siste, men ikke vært god nok til å vinne. Er bra og med litt klaff så kjemper han i toppen. 7 Tangen Siri debuterer i Jenny Thygesen-regi. Det er ei bra hoppe og hun må tas med på mistanke.

V65-4 1609 Autostart. Start 19.15

1 Golden Hope P Kal Viste bra formstigning sist. B 2 Fleury B.R. M Fin Rask, men vondt å vinne. C 3 Champs Elysees J Eri Meget bra nest sist til seier. B 4 Aft Galley F Ham Tullet seg bort sist. A 5 Thai M. Out T Sol Blir for lett her. C 6 Petruska E Høi Forbedret sist. B 7 Cayman Bee L Kol Gjort fine løp i det siste. B 8 Classic Dream A Sal Ble der bak. C 9 Vico Regio H. D Dal Bra sist mot gode hester. B 10 Thaia Sund E Gro Henter seg nok en premie. C 11 Broadway Valley N. G Mik Møter noen som blir for gode. C 12 Diesolo de la Lune Å Ten Meget bra spurt sist. B

Aft Galley-Diesolo de la Luna-Vico Regio H. Outs: Champs Elysees

4 Aft Galley rotet seg bort før bilen slapp feltet på Momarken sist og da var den dagen over. Har tidligere vist fin kapasitet og fra et perfekt spor har han en fin vinnersjanse uten galopp. 12 Diesolo de la lune tok en overbevisende seier sist her på travparken. Fikk et fint løp og svarte med å stikke fra til en enkel seier. Har et sjanseartet spor og er nok avhengig av høyt tempo i dette løpet for å nå helt til topps. 3 Champ Elisees imponerte nest sist på Sørlandet etter lang pause. Ikke like god gangen etter, men var ikke på topp for dagen ifølge eieren. Tilbake i toppslag er han god nok til å kjempe om seieren.

V65-5 1609 Autostart. Start 19.35

1 Zimmer Grif F Ham Galopperte som skummel sist, B 2 Etna Sisu A And Prøves nok mot tet. C 3 Rock'n Rolling E Høi Ble torpedert sist. Holdt bra. B 4 Lara's Revenge G Mik Rask. Trippelmulighet. C 5 Ohio Royal T Sol Ble trøtt sist etter tøft løp. B 6 Mixed Zone H For Premie som gjelder. C 7 Classic Thompson J Und Svak sist. C 8 L.J.'s Sonador D Dal Vanskelig fra dette poret. C 9 Photoshoot O.S. O Øst Bra sist til sølv. B 10 Expensive Hangover J Eil Av de bedre, men best i tet? A 11 Chill Fighter L Kol Sjokkvant sist. C 12 Tiger Man E.P. Å Ten Alt ble feil sist. B

Expensive Hangover-Zimmer Grif-Tiger Man E.P. Outs: Rock’n Rolling

10 Expensive Hangover var enorm sist hun startet på Sørlandets Travpark. Da dundret hun inn til enkel seier fra tet. Formen er bedre enn de siste resultatene viser. Sist satt han dønn fast med krefter spart. Gangen før galopperte hun i tet. Står i rygg på startraske hester og hun får garantert en fin reise. 1 Zimmer Grif er en traver som Hamre liker. Hadde utur sist og galopperte med masse krefter igjen i den siste svingen. Kan åpne fra start og kommer han seg til tet så blir han vond å passere. 3 Rock’n Rolling så ut til å få en enkel seier sist da han fikk tet tidlig. En annen konkurrent ville ikke det og trykket voldsomt på i mange hundre meter. Gjorde likevel et strålende løp og ble nummer to. Det er flere raske på innsiden, men han kan nok vinne selv om han ikke kommer seg foran.

V65-6 2140 Volte till v/405. Start 19.55

1 Brage Hindø F Ham Høy kapasitet. Kan lede hele veien. A 2 Skylander Hill D Dal Har fin kapasitet. Hatt pause. B 3 Credicone O Øst Hatt pause. Gardering. B 4 Royal Winner V Tjo Variabel, men bra toppnivå. B 5 Thai Voyager P Kal Rask, men møter gode hester. C 6 Windy Ammik Å Ten Bra sist etter tøff reise. C 7 Da Vinci B.R. L Kol Av de bedre her. B 8 Wilma Leggrowbach G Mik Meget bra hoppe i form. B 9 Ramona's Fighter M Fin Premie som gjelder. C 10 Whatsoflying S.S. T Sol Bra form. Gardering. B 11 Bålsta Palema E Høi Tøft løp sist.. Rask i beina. B

Brage Hindø-Da Vinci B.R.-Bålsta Palema Outs: Wilma Leggrowbach

1 Brage Hindø har nå hatt to feilfrie løp på rad og fungert flott. Det har resultert i to enkle triumfer. Voltestart har vel ikke vært hans sterkeste side, men feilfritt kan han fort lede hele veien. 7 Da Vinci B.R. er vel den med høyest toppnivå i dette løpet, men har ikke vist seg fra sitt beste i sine to siste starter. Møter litt billigere selskap og må regnes. Ikke mye mindre topp har 8 Wilma Leggrowbach. Hun har virkelig funnet stilen etter at Geir Mikkelsen startet opp på Sørlandets Travpark. Hun er nok avhengig av litt tempo i front for å nå helt til topps, men hun er alltid med i trippelkampen.





Lite V65-forslag

V65-1: 4 Langlands Odin

V65-2: 10-4-6

V65-3: 1 Aner Ikke

V65-4: 4-12-3-9

V65-5: 10-1-3-12

V65-6:1-7-8-11

192 kroner





Stort V65-forslag

V65-1: 4 Langlands Odin

V65-2: 10-4-6-7

V65-3: 1-5-7

V65-4: 4-12-3-9

V65-5: 4-1-3-12-5-9

V65-6: 1-7-8-11-2-3-4-10

2304 kroner

