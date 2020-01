Norgesmester igjen etter nervepirrende finale

UTØVERBLOGG: Det hele startet med helt sinnssykt trøkk fra Førde-fansen. Det er ingen tvil om at Førde vant publikumsprisen, noe som gjorde det ekstra gøy å spille. Det var en utrolig spennende kamp, som kunne gått begge veier. Den var full av både frustrasjon, glede, sinne og jubel. Vi spilte til tider veldig godt, men hadde noen perioder som var preget av en del feil, men vi klarte å snu det ved flere anledninger og ga det lille ekstra når det gjaldt mest. Jeg tror vi vant kampen, rett og slett fordi vi var laget som ville det mest.

Etter at jeg fikk et lite innhopp i fjorårets finale, var det moro å spille langt mer denne gang. I år har jeg vært med i førstesekseren og i serien er det helt jevnt mellom oss, TIF Viking og Koll. Nettopp Koll ble beseiret av oss i semifinalen, og dermed var det duket for et rent vestlandsderby i finalen. Førde slo ut KOLL i semifinalen, og det var duket for rent vestlandsderby i finalen.

Denne sesongen har vi blitt forsterket med Anders Mol, som er kåret til verdens beste sandvolleyballspiller. Vi har hatt en del kamper der vi har startet dårlig, men der vi har hevet seg utover i kampen. Finalen startet heller ikke optimalt. Halvveis i første sett ledet Viking med hele seks poeng, en ledelse som normalt bør sikre settet. Men Anders Mol smashet til og fikk med seg hele laget på en imponerende opphenting. Vi hentet inn ni poeng og vant settet 25–22.

De neste to settene var Viking hakket bedre i det meste. Vi gjorde en del feil og ble straffet med to strake sett-tap. I andre sett ble 25–22 og i det tredje 25–19. På dette tidspunktet var vi rett og slett litt tafatte. Men i fjerde sett snudde det og vi vant knepent. Førde-publikummet øynet et håp og intensiverte engasjementet på tribunen.

De to siste settene ble bivånet stående, så spennende ble det. Og neglebitingen holdt til siste slutt. Vi lå under med to poeng og Viking hadde matchball. Vi avverget denne og klarte så å få inn tre poeng via min serve. Deretter fikk Viking et poeng, slik at det sto likt 13–13. Stemningen på begge deler av tribunen var enorm. Og så viste vi at vi ville mest. Vi klinket til og sørget for å ta to strake poeng, og dermed seier. Sjelden har publikum fått servert en så spennende NM-finale!

PS! Vår kaptein Martin Olimstad fra Åmli spilte hele finalen. Mathias Berntsen, også han fra Åmli, spilte nesten hele kampen. Kristiansanderen Anton Ringøen hadde et innhopp for TIF Viking i ett av settene.

PPS! Ragnhild Torgersen fra Lyngdal ble norgesmester for Randaberg i kvinnenes NM-finale lørdag.

