Fra eliteserien til Grane Arendal

Anna Clara Fjellheim (19) spilte fem eliteseriekamper for Sola sist sesong. Nå er hun klar for 1. divisjonslaget Grane Arendal.

Anna Clara Fjellheim kan spille både høyre kant og høyre back. Foto: Dowellphoto

ARENDAL: Anna Clara er venstrehendt og kan både spille høyre kant og høyre back. Hun har tidligere spilt for KFUM Stavanger og Ålgård HK før hun sist sesong spilte i Sola, hvor hun blant annet fikk fem kamper i eliteserien.

Hun er en lovende og offensiv 2001-spiller som liker fart og fight.

I tillegg er hun etter sigende utstyrt med vinnerskalle. Så her er det ikke snakk om å gi seg før dommeren har blåst.

Hun planlegger å studere sykepleie ved siden av håndballen. Vi krysser derfor fingrene for at det blir en ledig studieplass til henne enten ved UiA i Grimstad eller i Kristiansand.

Her forteller Anna Clara litt om hvorfor hun valgte Grane:

– Jeg fikk umiddelbart et positivt et inntrykk av klubben og lagets trener, Luka Panza. Jeg ønsker å utvikle meg mest mulig som håndballspiller de neste årene, og da er jeg villig til å dra til den klubben hvor forholdene ligger best mulig til rette for dette.

– Det at jeg går fra et eliteserielag til et lag i 1. divisjon, er ikke et steg i feil retning for meg. Det viktigste er at jeg er i et miljø hvor jeg lærer noe på hver trening og i tillegg får mye spilletid. Og så hadde det vært kult om vi kunne bli laget som kan slå alle.

