Shariff Cham med ballen i lørdagens 2. divisjonskamp på Norac Stadion. Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendals matchvinner mot Vidar

Shariff Cham scoret målet som sørget for Arendals 1-0-seier i årets siste hjemmekamp.

Arendal Fotball

For mindre enn 2 timer siden

ARENDAL: Seieren betyr at Arendal Fotball ender mellom nummer fem og åtte denne sesongen.

Et Vidar-lag beredt til å kjempe med nebb og klør for å ha et ørlite håp om å berge plassen i divisjonen var gjester på Norac i sesongens siste hjemmekamp.

Etter drøyt sju minutter smalt det på Norac. Et raskt frispark ble tatt av Jeppe Illum, etter at Håvard Meinseth ble felt. Mads Nørby Madsen fikk ballen og slo inn til Shariff Cham, som kontant ekspederte ballen i mål bak Vidar-keeperen.

For matchvinneren var det en kjærkommen scoring, for en spiller som ikke ofte er på scoringslista.

– Nei, jeg scorer ikke ofte. Da er det også herlig å bli matchvinner, smiler Shariff Cham.

– Jeg får innlegget fra Mads etter at en av Vidar-spillerne ikke klarer å avklare. Ballen havner hos meg og det er nesten bare å sette den i mål, legger han til.

Håvard Meinseth ble felt foran 1-0-scoringen. Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendal-press

Etter scoringen var det Arendal som hadde trykket og hadde sjansene. Blant annet ved Fabian Stensrud Ness, som alene med keeper satte ballen noen små centimeter utenfor.

Arendal trykket, men det kom ikke noen flere scoringer på Norac. Vidar kom mer med i kampen utover i omgang og hadde blant annet et skudd som Leopold Wahlstedt måtte gi retur på, i tillegg hadde den en avslutning som gikk et par meter utenfor.

Mot slutten av omgangen ble et innlegg fra Jens Kristian Skogmo så vidt stoppet av Vidar-forsvaret, et innlegg som hadde kurs mot mål. Arendal var best i omgangen, men det ble med Shariff Chams scoring de første 45.

Mange sjanser

Tidlig i andre omgang fikk Fabian Stensrud Ness en ny mulighet, men headingen ble stoppet før den gikk over streken.

Begge lag hadde muligheter til å score i første halvdel av andre omgang. Mads Nørby Madsen fikk en avslutning reddet på streken, men ballen ville ikke de siste nødvendige centimeterne over mållinja for hjemmelaget.

Jeppe Illum i aksjon. Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Seinere i omgangen hadde både Håvard Meinseth og Stian Michalsen hvert sitt forsøk som Vidars keeper reddet. Stian Michalsen fikk også muligheten fra straffemerket, etter at Fabian Stensrud Ness hadde blitt felt, men Bjarte Egeland mellom Vidar-stengene sto i veien også da.

Debutant

Kvarteret før slutt fikk Magnus Nørby Madsen sin debut fora Arendal Fotball. 18-åringen tok plass på venstre side i angrepet, foran storebror Mads.

Og han brukte ikke mer enn et par minutter på å markere seg, for hans avslutning etter et innlegg fra Fabian Ness, endte med en corner, etter at en Vidar-forsvarer så vidt fikk foten på ballen. På corneren var han på nytt frampå, men denne gangen gikk headingen hans utenfor.

Og bare et par minutter etter det, var han millimeter fra å styre et innlegg fra Stian Michalsen i mål.

Kampen åpnet seg mot slutten og Vidar sendte mer folk framover. Arendal fikk muligheter, men uten å ha marginene helt med seg.

Heller ikke Kristian Eriksen hadde marginene med seg da han alene med keeper satte ballen til side for mål etter 86 minutter, et par minutter etter at han entret banen.

Åpen kamp

Matchvinner Shariff Cham mener det var en åpen kamp, men at Arendal Fotball hadde god kontroll på det som skjedde.

– Det er åpent, men vi klarer ikke å sette punktum. De skaper ikke mye. Vi burde satt flere mål. Jeg føler de ikke hadde de store sjansene og at vi kunne scoret mange flere mål, forklarer Shariff.

Trener Steinar Pedersen var fornøyd med tre poeng i sesongens siste hjemmekamp, men han synes uttellingen godt kunne vært bedre. Han synes spillet var bra, men effektiviteten litt skuffende.

– Vi holder nullen for første gang på lenge og vi vinner. Men vi burde scoret flere mål. Vi skapte så mye sjanser at vi kunne punktert kampen tidlig. Vi ror i land på en god måte. Det er bra at vi skaper så mange sjanser, spillet er også bra mot et lag som ligger så lavt, påpeker Steinar Pedersen.

Arendal Fotball – Vidar 1–0 (1–0)

Norac stadion

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal IL.

Gult kort: Fabian Stensrud Ness, AF. Sjur Lothe og Kristian Høvring, Vidar.

Mål: 1–0 Shariff Cham (8).

Laget. Leopold Wahlstedt, Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Reiss Greenidge, Mads Nørby Madsen, Jeppe Illum, Kim Kvaalen, Shariff Cham (Jakob Rasmussen fra 75.), Fabian Stensrud Ness, Håvard Meinseth (Magnus N. Madsen fra 75.), Stian Michalsen (Kristian Eriksen fra 84.).

Reserver: Jonatan Strand Byttingsvik, Jakob Rasmussen, Preben Skeie, Sune Kiilerich, Kristian Eriksen, Marikus Håbestad, Magnus Nørby Madsen.