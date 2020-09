Bli med ordføreren til toppen av Kristiansand

Etter kommunesammenslåingen i 2020 har Kristiansand kommune fått et nytt høyeste punkt, Havsåsknuten på 414 meter over havet.

Kristiansand-ordfører Jan Odvar Skisland skal kommende lørdag være turleder for vandretur til Havsåsknuten i tidligere Songdalen kommune. Foto: Privat

Per-Svein Holte Midt-Agder Friluftsråd

– Dette er en topp som kanskje ikke så mange har vært på, og derfor vil jeg gjerne være med på å legge til rette for en tur opp dit lørdag 12. september, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

Det er i forbindelse med Friluftslivets uke denne uka at ordførere over det ganske land er utfordret til å være med som turleder. Skisland var ikke vond å be da han ble forespurt.

– Det er godt med parkeringsplasser ved Finsland Kirke, og derfra tar det en drøy halvtime med vanlig turtempo opp til Havsåsknuten. Traseen følger en gammel ferdselsvei inn mot Espeland, og deretter er det sti opp til toppen, opplyser Skisland.

Han leder an denne vandringsturen klokka 14, og av hensyn til koronasituasjonen må turgjengerne være påpasselig med å holde nødvendig avstand underveis.

