Tjomsland-triumf i høydramatisk Kriterie-finale

Til tross for startgalopp viste Øystein Tjomslands Føynland Anna seg som årgangens beste da hun vant Hoppekriteriet på Bjerke lørdag ettermiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Øystein Tjomsland tok sin fjerde klasseløpsseier som trener denne sesongen da Føynland Anna lørdag ettermiddag vant Hoppekriteriet på Bjerke. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Brukergenerert innhold

Av Richard Ekhaugen, Equus Media

Årets finale av Hoppekriteriet, årgangens største løp for de tre år gamle hoppene med 500.000 kroner til vinneren, ble svært dramatisk. Øystein Tjomsland-trente Føynland Anna, kusket av Tom Erik Solberg, galopperte da startbilen slapp hestene av gårde og tapte minst 30 meter til sine konkurrenter.

Enorm prestasjon

I bare livs fjerde start leverte Føynland Anna en enorm opphenting, og nedover oppløpet var det ingen av motstanderne som kunne svare sørlandshoppa.

– Vi har hele tiden visst om nivået hennes ut ifra treningstester, men hun har trengt litt tid for å få den lille ekstra rutinen. Det var en veldig god følelse å se Føynland Anna komme i sporene i siste sving. Da var jeg sikker på at hun kom til å vinne dersom hun holdt seg i trav, fortalte Tjomsland, som selv kusket Malifika inn til fjerdeplass, etter løpet.

Dette var Øystein Tjomslands fjerde seier i et av de pengestinne klasseløpene denne sommeren.

Tidligere i år har suksesstreneren fra Søgne vunnet både Svenskt Kallblodsderby, Derbystoet og Svenskt Kallblodskriterium.

En strålende fornøyd krets kunne feire storløpsseier med Føynland Anna. Kusk Tom Erik Solberg (nr. to f.v.), oppasser Stine Birkeland (nr. tre f.v.) og trener Øystein Tjomsland (nr. fire f.v.) Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media



Oppasseren med «ultimatum»

For oppasser Stine Birkeland, som har det daglige ansvaret for Føynland Anna på Tjomslands gård i Søgne, var seieren en stor triumf.

– Nå er jeg veldig stolt. Jeg sa da Føynland Anna var to år gammel at hvis ikke denne er i toppen i klasseløpene skal jeg gi meg som stallansatt, smilte oppasser Stine Birkeland på seremoniplass.

Sølvet til Gjerstad

Tjomslands egen læregutt, Per Vetle Kals, kusket søster Vilde Marie Kals’ V.M.K. Diana i samme løp.

Gjerstad-hesten var veldig uheldig og havnet i ryggen på en motstander som meldte utsolgt allerede i nest siste sving, og V.M.K. Diana havnet blant de siste hestene da det gjensto 800 meter av løpet. Til tross for trafikkproblemene avsluttet den talentfulle hoppa storveies til andreplassen.

– Det ble feil i dag, men hun viste at hun duger likevel. Jeg må bare takke Vilde for en fantastisk jobb og for at jeg får lov til å kjøre hesten. Familien eide mammaen, Løkki Vilma, og pappa Moe Odin sto jo på gården til Tor-Martin Moe ikke langt hjemmefra. V.M.K. Diana er et skikkelig Gjerstad-produkt, fortalte en svært fornøyd Per Vetle Kals til Equus minutter etter at løpet var i mål.