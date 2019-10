Ingvild Westersjø (t.v.) scoret 17 mål mot Gjerpen 2, mens Ingrid Vehusheia nettet 12 ganger. Privat

RIL-damene satte klubbrekord

Søndag scoret Randesund hele 53 mål mot Gjerpen 2. Denne duoen sto for 29 av dem.

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

Randesunds damelag har aldri scoret så mange mål i 2. divisjon som da vi vant 53–21 i lørdagens 2. divisjonskamp. Gjerpen 2 er alltid et skummelt lag å møte. Man vet aldri hva de stiller med, med tanke på at det kan være to-tre eliteseriespillere i kamptroppen. Laget har riktignok gått på noen solide tap hittil, men overrasket med en seier mot Larvik Turn torsdag. Lørdagens seriekamp var vi fast bestemt på å ikke ta for lett på, til tross for dårlige resultater sett med Gjerpen-øyne.

Vi reiste inn med 11 spillere, og var spente på hvordan nivået skulle være. I starten av kampen var det jevnt, og vi klarte ikke justere oss ordentlig bakover. Da vi til slutt fant en rytme bakover, var det mye rom å kontre i. Etter første omgang ledet vi 26-14, og vår høyre kantspiller Ingrid Vehusheia hadde ni-ti mål den første halvtimen.

Når vi ikke kontret, lyktes vi veldig godt med det etablerte angrepsspillet. Vi fikk brukt linjespiller Ingvild Westersjø godt, og hun endte opp med 17 mål. Vi hadde full kontroll hele kampen, men ble altfor utålmodige bakover og spillerne hadde egentlig bare lyst til å løpe i 60 min. Vi slapp inn 31 mål til slutt, men kan vel få lov til å si at Gjerpen hadde en del stang inn med returer og straffer, kombinert med at vi ikke var konsentrerte nok til å ta de tøffe duellene og ofre oss for hver mulige ballgjenvinning. Totalen på 84 mål på 60 minutter er ellevill.

– Det var veldig gøy å spille denne kamp. Vi hadde mye fart, og fikk kjørt mye kontringer med godt tempo. Vi var gode til å løpe, og vi fikk veldig mange målsjanser. Jeg tror aldri jeg har scoret så mange mål i løpet av en kamp før, sier toppscorer Ingvild Westersjø.

Randesunds lag mot Gjerpen 2, inkludert antall scoringer og tominuttere. Skjermdump fra handball.no

Vi kontret inn minst 50 prosent av målene, noe som gjør at vi står oppimot 45 min i forsvar i løpet av kampen.

Også Våg vant sin fjerde strake serieseier i helga, men vi overtok førsteplassen i 2. divisjon avdeling 2 grunnet bedre målforskjell.