Jubel i Vindbjart-garderoben etter fredagens storseier. Bak fra venstre: Ørjan Ryger, Henrik Bjørk Isaksen, André Bakken, Joachim Johansen og keeper Jakub Rysiak. Midten fra venstre: Martin Gardiner og Antonio Benitez. Foran fra venstre: Anders Honnemyr, Sondre Andersen og Jonathan Hodnemyr. Stian Bøe

Vindbjart 2 klar for kvalik

Etter 6-1-seieren over Donn 2 skal Vindbjart 2 spille kvalifiseringskamper om opprykk til 4. divisjon.

Stian Bøe, Vindbjart FK

For mindre enn 40 minutter siden

Et rekordungt (?) Vindbjart 2-lag vant siste seriekamp for sesongen 6–1 fredag kveld mot Donn 2. Siden Tobienborg samtidig tapte 1–3 mot Hægebostad, betyr det at vi endte på andreplass, med samme poengsum som Tobienborg, men bedre målforskjell. Det betyr igjen at vi skal spille kvalifiseringskamper mot toeren fra avdeling 1, Froland, for opprykk til 4. divisjon.

Snittalderen på de 15 spillerne som var med er 18,3 år, eldstemann Jørgen Steinsholt fylte 22 samme dag, yngstemann og debutant Anders Leesland Honnemyr fyller snart 16. En sterk kontrast til første del av sesongen der mange eldre spillere måtte trå til for å hjelpe laget.

Donn 2 stilte litt redusert, men har vært et av formlagene i høst, med kun ett tap, mot Hånes, og uavgjorte mot seriemester Giv Akt. «Beste laget vi har møtt i år» var kommentaren fra Donn-treneren etter kampen.

Resultatet var egentlig avgjort etter tjue minutter, da ledet vi allerede 3–0. Første målet kom etter bare ett minutt. Sondre Andersen mottok en langpasning på egen halvdel, snudde bort oppasseren sin på et kronestykke og satte fart framover. Saman Bye Rostami tok med seg pasningen inn i sekstenmeteren og kippet ballen over den utrustende keeperen. Sondre la på til 2–0 på en retur fra keeper, mens Saman satte sitt andre for dagen litt etter da han ble spilt gjennom på venstre.

Etter pause var det innbytterne som styrte showet foran mål. Martin Gardiner la inn, Anders Leesland Honnemyr presset en forsvarer til å sette ballen i eget mål. Neste mål kom fra André Bakken, han ville ikke være dårligere enn Saman, og selv om Donn-keeperen nå kom ut i full høyde, kippet André ballen over ham og i mål. En fin oppladning til førstereisturen med A-laget til Tønsberg dagen etter. Til slutt kom også Anders på scoringslista, etter veldig fint klikk-klakkspill på venstre fikk han ballen foran mål og satte den til side for keeper.

Kampfakta, 5. divisjon, Vindbjart 2 – Donn 2, 6–1

1–0 (1 min) Saman Bye Rostami

2–0 (11 min) Sondre Andersen

3–0 (19 min) Saman Bye Rostami

4–0 (49 min) Selvmål

4–1 (62 min)

5–1 (66 min) André Bakken

6–1 (73 min) Anders Leesland Honnemyr

Vindbjart 2: Jakub Rysiak, Jonathan Hodnemyr, Henrik Bjørk Isaksen, Ørjan Ryger, Joachim Johansen, Antonio Benitez, Jørgen Steinsholt, Nikke Svenson, Sondre Andersen, Stian Rosland, Saman Bye Rostami. Innbyttere: Martin Gardiner, André Bakken, Anders Leesland Honnemyr, Martin Tallaksen.

Gult kort: Anders Leesland Honnemyr.