Sørlending med historisk skytterbragd

Martias Flikka (18) ble denne uka den første fra Agder til å skyte perfekte 350 poeng i et landsskyttersstevne i klassen eldre junior.

Martias Flikka fra Flekkefjord knallet tirsdag til med perfekt skyting under årets «hjemme-LS». Foto: Privat

Arnold Dybvik, Flikka Skytterlag

Årets Landskytterstevne ble som følge av Covid-19 avlyst, og alle skytterlag i Norges land skjøt i stedet «hjemme-LS». Det innebar at de skjøt på sine egne skytebaner og lastet opp sine resultater forløpende i tiden 4.-11. august. Over 5000 skyttere fra over 400 ulike skytterlag deltok. Nå er resultatene offentlige, og Martias Flikka fra Flekkefjord og Agder skyttersamlag tok en suveren og overlegen seier i eldre junior.

I eldre junior skyter man også stående, og Martias Flikka som skyter for Flikka skytterlag klinket altså til på hjemme-LS’ siste dag med ultimate 350 poeng, inkludert 18 sentrumsblinker. Det har ingen i denne klassen noensinne klart i et LS, og kun to personer i denne klassen har oppnådde denne poengsummen gjennom tidene i Norge.

Martias forteller at det var var stort å prikke inn drømmeresultatet. Han var sikker på at det var minst en 9’er etter «grunnlaget», som er tre stående skudd, tre knestående og fire liggende skudd på tre minutter.

– Etter å ha fått anvist ultimate 250 poeng fikk jeg litt puls og nerver. Jeg klarte imidlertid å gjøre de oppgaver jeg skulle under omgangen som er de siste ti skuddene på 75 sekunder liggende. Jeg var fornøyd med skytingen og trodde jeg hadde 100 poeng. Da anvisningen kom med 100 poeng og åtte sentrumsblinker, så var det nesten utrolig, sier Martias.

Det er ikke uvanlig å skyte 350 poeng i de yngre klassene, men 350 poeng inkludert stående skudd er det ingen som før har gjort i denne klassen fra Agder.