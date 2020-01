Sveits-jubel for Kristiansand-stupere

Julie Ruenes Jacobsen vant gull og Eva Aamland sølv i tårnkonkurransen i det åpne sveitsiske mesterskapet i stup.

Julie Ruenes Jacobsen (t.h.) og Eva Aamland fra Kristiansand Stupeklubb på toppen av pallen etter tårnkonkurransen i Zürich. Foto: Arne Tellefsen

Arne Tellefsen, Kristiansand Stupeklubb

ZÜRICH, SVEITS: Gull i tårnkonkurransen ble det også til en annen utøver fra Kristiansand Stupeklubb, nemlig Torleiv Rike. Denne konkurransen gikk fredag.

Lørdag og søndag var det stup fra en meter og tre meter og her gikk det ikke like bra for kristiansanderne. Torleiv fikk to 4. plasser og Julie og Eva havnet på henholdsvis 5. og 6. plass. Dette åpne sveitsiske mesterskapet i Zürich var et relativt lite stevne med ca. 50 deltakere.

Vi reiser videre herfra til Eindhoven for en stor internasjonal konkurranse hvor vi også får selskap fra Emil Jacobsen, Philip Sandve og Theo Aateigen fra Kristiansand. I Eindhoven blir vi møtt av 200 deltakere fra 18 nasjoner, så da blir konkurransen mye større. Vi gleder oss og skal forberede oss med trening i to dager her før vi drar til Eindhoven.

Torleiv Rike var best i tårnkonkurransen på guttesiden. Foto: Arne Tellefsen

