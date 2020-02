– Jeg ble helt stum og lite grann skjelven!

Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll gjør seg klar til sine første kamper som landslagsspiller når hun til uka setter kurs for La Manga med J16-troppen.

Idun Benestvedt Kydland (15) blir Gimletrolls første landslagsspiller på mange år. Her er hun i duell med en spiller fra Eik Tønsberg i 2. divisjonsdebuten i august i fjor. Foto: Kvinneidrett.no

Sven Arthur Ljosland IK Gimletroll

KRISTIANSAND: 15-åringen blir Gimletrolls første landslagsspiller på mange år. Idun var en del av skyggelandslaget under samlingen i Sarpsborg forrige uke, men overbeviste åpenbart landslagstrener Elise Brotangen nok til at hun fikk en plass blant de 20 som reiser sørover onsdag morgen.

Gleden var naturlig nok stor da beskjeden om uttaket ble mottatt:

– Det plinget inn en mail mens jeg forberedte en naturfagsprøve. Jeg ble helt stum og lite grann skjelven. Men veldig glad! Jeg var jo nettopp kommet hjem fra samlinga i Sarpsborg, og hadde ikke landet inntrykkene derfra ennå, sier Idun, som altså bare er en svipptur hjemme i Kristiansand før hun skal ut på landslagsoppdrag.

Etter innhopp i seks bortekamper på rad fikk Idun endelig debutere på hjemmebane i 2. divisjon i siste serierunde mot Øvrevoll Hosle 2 i oktober. Til gjengjeld bidro hun til sesongens største seier for Gimletroll, som vant hele 8–0 på Kristiansand stadion. Foto: Anders Jensen

Tre kamper

Ina Andresen (t.v.) og Idun Benestvedt Kydland i landslagsantrekket. Foto: Privat

J16-landslaget skal møte Slovakia førstkommende fredag, deretter Costa Rica søndag 16. februar, før kampprogrammet avsluttes med en dyst mot Italia onsdag 19. februar. På La Manga får Idun selskap av blant annet en annen kristiansander, Ina Andresen, som nettopp meldte overgang fra Våg til Randesund.

At Idun gleder seg til turen, er ikke å ta for hardt i:

– Jeg ser spesielt fram til å bli bedre kjent med alle de kjekke jentene på landslaget, og å spille med flagget på brystet. Og også selvsagt å utvikle meg enda mer som fotballspiller. Dette uttaket gir fantastisk påfyll av motivasjon og energi til veien videre, og målet om å bli så god som jeg kan.

– Fin utvikling

Hun ble tatt opp i Gimletrolls A-stall foran høstsesongen i fjor, og debuterte i bortekampen mot Eik Tønsberg midt i august. Til sammen fikk hun sju innhopp i 2. divisjon i løpet av høstsesongen, og hennes framganger ble lagt merke til av landslagsledelsen.

J16-landslagstrener Elise Brotangen fra Kristiansand. Foto: NTB scanpix

– Idun har hatt fin utvikling over tid, noe som først og fremst er et tegn på at hun selv har gjort en god jobb. Men også de hun har rundt seg i hverdagen i klubb og krets skal være stolte av dette, sier landslagssjef Elise Brotangen (tidligere Richardsen), som selv er fra Kristiansand.

Hun tok over ansvaret for landslaget i fjor, og har tidligere vært trener for Fart, Lyn og Sarpsborg. Sørlendingen utdyper bakgrunnen for at Idun Benestvedt Kydland ble tatt ut i troppen til La Manga:

– Hun gjorde et godt inntrykk både på og utenfor banen i Sarpsborg. Idun er lærevillig og dedikert, dekker mye rom og er en smart spiller som kan bekle flere posisjoner. Vi gleder oss til å ha henne med til La Manga, sier Brotangen.

Fakta Disse 20 spillerne er tatt ut til samlingen: Thiril R. Erichsen, Fjellhamar Emma Andrea Rønning, Kongsberg Helle Rindal, AaFK Fortuna Helene D. Veum, LSK Kvinner Silje Helgesen, Viking Vilde B. Andersen, Viking Andrea Hunstad, Medkila Josefine Birkelund, Lyn Fotball Oda Johansen, Fjellhamar Stine Brekken, Molde Ella I. Opkvitne, Kragerø Mille I. Christensen, Fjellhamar Idun Benestvedt Kydland, Gimletroll Maria Østervold, Arna-Bjørnar Cathinka Friis Tandberg, Lyn Fotball Guro H. Røn, AaFK Fortuna Thea Kyvåg, LSK Kvinner Ina Andresen, Randesund Kristina Svandal, Haugar Lykke Johnsen-Mørken, Sandefjord

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 17:09

