Sju nye Start-spillere, fra fem klubber

Sju lovende spillere fra fem lokale klubber har sluttet seg til Starts G16-tropp før 2020-sesongen.

Bak fra venstre: Håvard Lilletvedt (trener G16), Jørgen Hille, Sebastian B. Støle, Martin Eriksen. Nede fra venstre: Stian H. Mangseth, Teodor Witzøe, Markus Andersen, Helge Strand Foto: IK Start

IK Start

Publisert: Nå nettopp

LUND, KRISTIANSAND: - Vi gleder oss over å ha fått inn disse dedikerte unge spillerne, om vil bli fine tilvekster i G16-troppen vår. De har kommet et godt stykke på veien, takket være innsatsen de har lagt ned selv, og gode utviklingsmiljøer i klubbene deres. Nå skal vi legge til rette så godt vi kan for at de kan utvikle seg videre, sier utviklingsleder i Start, Alexander Øren.

Han beskriver ungguttene på følgende måte:

Jørgen Hille (født 2004)

Fysisk sterk angrepsspiller som kom fra RIL. Dyktig i boksen og gode avslutningsegenskaper.

Sebastian Bergqvist Støle (2004)

Høyreist forsvarsspiller som kom fra Våg, tidligere spilt i Søgne. Meget spennende fysikk med god spenst og hurtighet.

Martin Eriksen (2004)

Forsvarsspiller som kom fra RIL. Gode ferdigheter med ball, flink på å føre ballen framover. God én mot én begge veier.

Stian Mangseth (2005)

Forsvarsspiller som kom fra Gimletroll. Ledertype som kan bekle både en stopper- og backrolle. Gode basisferdigheter

Teodor Witzøe (2005)

Angrepsspiller som kom fra Gimletroll. Uforutsigbar angrepsspiller som kan skape ubalanse med sin hurtighet og sine én mot én- ferdigheter.

Markus Andersen (2005)

Kantspiller som kom fra Donn. Meget god én mot én og kan gå både innover og utover i banen. Gode avslutningsferdigheter.

Helge Strand (2005)

Venstreback som kom fra Vindbjart. Kan også bekle en midtbanerolle. Gode ferdigheter med ball, og gode én mot én-ferdigheter begge veier.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 15:00

