Han fullførte sin maraton etter 54 år

Shizo Kanakuri regnes som japansk maratons «far». I 1967 ble han også historisk.

Den da 75 år gamle Shizo Kanakuri (t.h.) i møtet med den svenske prinsen Bertil i Stockholm i 1967. Dette var kort før Kanakuri skulle fullføre en maraton han begynte på under OL i 1912. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Hans Bentsen

Et maratonløp kan ta sin tid, spesielt hvis du er utslitt før du begynner. Det fikk japaneren Shizo Kanakuri erfare da han for første gang stilte opp i et olympisk marathonløp.

Han var en ung student som høsten 1911 hadde løpt 40 km på to timer og 32 minutter. Han ble dermed valgt ut som en av Japans to deltakere til OL i Stockholm 1912.

To måneder før løpet i Stockholm la de ut på den lange reisen. Den transibirske jernbanen tok 10 dager, og Kanakuri brukte ethvert togstopp til å trene.

Vel framme i Stockholm ble den andre deltakeren, kortdistanseløperen Omori, syk. Dermed måtte Kanakuri bruke dagene på å pleie ham framfor trening.

Om morgenen 14. juli stod han og ventet på arrangørene som skulle hente ham. De kom ikke. Til slutt måtte han i desperasjon løpe gjennom byen for å rekke starten.

Værgudene var heller ikke nådige. Sol og 32 varmegrader gjorde at de 68 deltakerne bar hatter og tørklær på hodet for å beskytte seg. Og de så med undring på de tunge støvlettene Kanakuri skulle løpe med.

Vel, den slitne løperen la i vei, men etter 27 km sa det stopp. Han kollapset av overoppheting, ble båret inn i hagen av familien som bodde der, ble gitt et glass saft og lagt på en sofa. Han sovnet momentant.

Da han våknet, var løpet over. Ytterst beskjemmet over å ha sviktet sitt land snek han seg tilbake uten å fortelle noe til arrangørene.

Før han dro hjem gikk han tilbake til den hjelpsomme familien og ga dem en presang som takk. Det var kanskje en liten trøst for Kanakuri at halvparten av deltakerne måtte bryte løpet, men i protokollen fra løpet ble Shiso Kanakuri notert som «missing».

Her fullfører Kanakuri sin maraton i Stockholm etter drøyt 54 år og åtte måneder. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Det skulle gå mange år før han igjen kom til Sverige. I 1967 ble han invitert av den svenske OL-komiteen, og man luftet spørsmålet om «den forsvunne maratonløperen» kunne tenke seg å avslutte løpet? Joda, Kanakuri var nå snart 76 år, men løp humørfylt i mål og fullførte sitt maratonløp på 54 år, 8 måneder, 6 dager, 5 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder.

Han døde i 1984. Han gjorde flere gode maratonløp, blant annet i Antwerpen-OL i 1920. Han regnes som «far» til japansk maraton.

Kilder: The Japan Times 7/2012, Wikipedia, Wikimedia Commons

