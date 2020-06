Travtips Sørlandets Travpark 21. juni

Tjomsland-traveren Magnums Othello er blant de største favorittene i søndagens travløp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Othello på vei mot mål i et tidligere travløp. Foto: Anders Kongsrud

Brukergenerert innhold

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Nå er det endelig lov til å få besøkende også på norske travløp og vi åpner dørene for 200 tilskuere. Spillemessigg begynner det enkelt og jeg satser på at to lokale ekvipasjer starter dagen med triumfer. Først ut er Tjomsland-traveren Magnums Othello. Vinnerhesten har ikke vunnet på sine seks starter i år, men denne gangen er motstanden enklere og han har en solid sjanse. Amatørtrente Myamazingdream og Johan Kringeland Eriksen blir min andre alenestrek. Hesten er totalt overlegen de hestene han møter i dette grunnlaget og uten uhell på veien er det snakk om en klink vinner.

V65-1 2140 Volte till v/500.950 Start 19.20

1 Mietor A Aks Bedre form enn raden. B 2 Viktor K. S Juk Ok sist etter galopp. Premie. C 3 Løkki Dino P Kal Kommer ut etter lang pause. C 4 Tallas J Gau Premie er målet. D 5 Myhreng Brage L Kol Har vist fin form i det siste, C 6 Kolnes Tom T Sol Premie er målet. C 7 Bossum Faksen Å Ten Mye bedre form enn raden. B 8 Magnums Othello Ø Tjo I knallform. Banker. A

Magnums Othello-Bossum Faksen-Løkki Dino Outs: Mietor

Selv med 40 meter tillegg vil jeg si at 8 Magnums Othello har et fint løp på papiret. Vinnerhesten har faktisk ikke vunnet i 2020, men denne gangen føler jeg meg ganske sikker på at han får føle seiersrusen igjen. Banker.

V65-2 2140 Autostart. Start 19.42

1 Master Joshua A And Garantert en fin reise. C 2 Ero'kamano Ø Tjo Kan en del, men formen? B 3 Florry's Princess E Høi Rask og i form. B 4 Make My Day T.J. V Tjo Usikker form etter lang pause. C 5 Myamazingdream J Eri Er overlegen om han er som sist. A 6 Smoke Detector A Frø Gjorde et flott løp sist. B 7 Daily News B Ste Alt ble feil sist. B 8 Tedo O.K. Å Ten Kommer ut etter pause. C 9 Mixed Zone H For Smyger med til premie. C 10 Master Joshua A And Svak sist. C 11 Chill Fighter L Kol Ikke vist noe på lenge. C

Myamazingdream-Ero’kamano-DAily News Outs: Florry’s Princess

Herlige 5 Myamazingdream blir min andre banker. Var knallgod i årsdebuten og spurtet helt enormt via femtespor inn mot oppløpet og kom akkurat for sent til å vinne. Sist dundret han unna og vant med mange lengder. Møter ikke verre konkurrenter denne gangen og et uhell må til for at han taper dette. Banker.



V65-3 2140 Autostart Start 20.04

Vestpol Loke-Bork Viking-Tekeld Outs: Homme Alcor

8 Vestpol Loke imponerte meg sist. Etter en galopp etter 500 meter så det mørkt ut, men avslutningen var enorm og han var alene på målfotoet. 4 Bork Viking og eier Trond Møretrø fra Grimstad er verst imot. Har vært en periode hos Frode Hamre, men nå er hesten kommet hjem. Blir nok kjørt i rygger og er han på skuddhold når oppløpet kommer til syne, kan han spurte meget fort. 3 Homme Alcor sjokkvant på Sørlandet 1. mai. Er usikker, men har en viss kapasitet om galoppen unngås.

V65-4 2140 volte till v/18 Start 20.26

1 Nesvik Balder T Rei Møter gode hester. C 2 Jenny Lill M Fin Vondt å se denne vinne. D 3 Homme Alcor J Eri Har bra nivå inne. B 4 Bork Viking T Mør Kapabel hest og kusk. B 5 Uberg Lisa K Løv To løp i kroppen. B 6 Tekeld V Tjo Gikk bra sist. Løp i kroppen. B 7 Bauers Annabella T Sol Trippelsjanse. C 8 Vestpol Loke Ø Tjo Knallgod sist etter galopp. A 9 Ty E Høi Smyger med til premie. C 10 Glans Tider L Kol Kapabel. Hatt lang pause. C

Fightforfreedom Ås-Golden Hope-Fata Morgana Outs: Rembrandt O.

4 Fightforreedom Ås så meget fin ut i prøveløpet 12. mai, men har rotet seg bort med galopp i begge sine løp etter det. Uten tull er det trolig vinneren, men han er ikke til å stole på. 8 Golden Hope imponerte sist. Rask til tet og slapp til en meget bra Hamre-traver. De stakk ifra resten av feltet og han kom i mål som toer langt foran resten. Har et fint løp denne gangen. 1 Rembrandt O. er spennende her. Har kun startet én gang og det endte med sølv. Er garantert enda bedre denne gangen og han er med i seierstriden.



V65-5 2140 Autostart Start 20.48

1 Rembrandt O. Å Ten Bra i debuten. B 2 Sacajawea J Han Er nok fornøyd med premie. C 3 Marron T Sol Viser bedring. C 4 Fightforfreedom Ås A Aks Har høy kapasitet, men usikker. A 5 Jovial Star V Tjo Premie er bra. D 6 Scaredvalley Supreme L Jul Henger med til en premie. D 7 Oz E Høi Har kapasitet for seier. B 8 Golden Hope P Kal Meget bra sist til sølv. B 9 First Action Ø Tjo Hatt veldig lang pause. C 10 C.C. Heaven S Juk Vond å plassere etter lang pause. C 11 Fata Morgana J Eri Meget bra sist. B 12 Be My Love G Mik Har skuffet i det siste. C 13 Casero G.B. H And Premie er målet. D 14 Norabel B Ste To løp i kroppen. C 15 Mister Crowe K Bjø Ikke vist noe så langt. D

Sassy Photo-Actress Superb-Alice Road Outs: Champs Elysess

7 Sassy Photo star med en begredelig rad, men etter innsatsen sist, setter jeg henne knepent først. Etter grov galopp var avslutningen av beste merket, selv om det ikke ble noen premie. Uten galopp er vinnersjansen god om hun går som sist. 2 Actress Superb fikk et fint løp sist og takket for det med å spurte inn til seier. Har et fint spor og kan få et fint løp igjen. 6 Champs Elysess havnet langt bak sist. Avslutningen var ok og jeg forventer Eriksen-traveren enda hvassere denne gangen med et løp i kroppen.



V65-6 1640 volte till v/430 Start 21.10

1 Anthony Downs J Eri Perfekte forutsetninger. A 2 Al B. Back Zet A Aks Bra på sitt beste. B 3 Camillo Neo S Juk For lett her. D 4 Ricochet Face Å Ten Trippelsjanse. C 5 Royal Baby T Sol Rask og høy kapasitet. B 6 Wilma Leggrowbach G Mik Gjør fine løp hver gang. B 7 Whatsoflying S.S. V Tjo Usikker form, men kan mye. C 8 Flirtin Beach E Høi Bra toppnivå. B 9 Thai Navigator T Hyn Gammel kriger. C 10 Lady Lara L Kol Lynrask. En av flere. B

Anthony Downs-Royal Baby Lady Lara Outs: Wilma Leggrowbach

1 Anthony Downs har et meget flott løp papiret denne gangen. Klarer han å beholde teten, har han en solid vinnersjanse. 5 Royal Baby har ikke fått til så mye i det siste, men toppnivået hennes er meget høyt. Fra et sjanseartet innerspor må det løse seg, men i et lite felt er nok sjanser for det stor. 6 Wilma Leggrowbach gjør sjelden et dårlig løp. Tapte kun for gode MS Triple J. i et V75-løp i sin siste start. Sprint er ikke hennes beste distanse og hun er nok avhengig av at det går fort den første runden.

Lite V65-forslag:

V65-1: 8 Magnums Othello

V65-2: 5 Myamazingdream

V65-3: 8-4

V65-4: 4-9-1-11-7

V65-5: 7-2-6

V65-6:1-5-6

60 kroner





Stort V65-forslag:

V65-1: 8 Magnums Othello

V65-2: 5 Myamazingdream

V65-3: 8-4-3-6-5

V65-4: 4-9-1-11-7

V65-5: 7-2-6-11-10-8

V65-6: 1-5-6-10-2-8

1764 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Foto: Rune Stensland