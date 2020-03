Sirdal Skimaraton med drøyt 300 deltakere

Tidligere OL-vinner Gunn-Rita Dahle Flesjå var blant dem som la ut på lørdagens massemønstring.

Tidligere OL-vinnner i terrengsykling Gunn-Rita Dahle Flesjå (nærmest kamera) og Yvonne Smith smiler godt like før startskuddet går. Dahle Flesjå hadde påmeldt hele kjernefamilien og sin far. De var med i rennets Team-konkurranse med navn «Team Harebu». Foto: Lars Vagle

Lars Vagle, Rennleder

SIRDAL: Været er alltid viktig og et spenningsmoment for storrenn. Det gikk bra i år igjen. Cirka vindstille, fin kulde og overskyet. Det var meldt sol slik som dagen før renndagen hadde, men sola uteble. Greit nok. Dagen etter rennet var det regn i flere timer så vi var heldige, igjen. De siste fire årene har vært bra. Temperatur var minus 18 grytidlig på renn-morgenen, så snøen var tørr og hard og sporene solide. Med en komfortabel rennstart så seint som 10.30 var temperatur sunket til cirka minus åtte grader. Kulden gjorde at gliden var litt redusert i starten. Seinere på dagen ble temperatur bare noen få minus. Smøring ble blå voks, noe blå ekstra og litt fiolett ble tatt fram hos noen. Vinnertidene var sånn midt på treet, og her kommer de:

Helmaraton 45 km: Tor Joar Ravndal på 2:32:38 og Elise Hay Opsahl 2:58:31.

Halvmaraton 23 km: Sondre Lunåsmo på 1:18:23 og Malena Sirekrok 1:22:47.

Sjekk resultatene her

Startfeltet strakte seg langt på Ådneram denne dagen. Sekunder før start er bildet. Foto: Lars Vagle

Deltakertallet var tilbake til normalen i år. Drøyt 300 påmeldt, som det har vært noen ganger tidligere. Før den tid, mens turrennbølgen var på topp, hadde vi drøyt 400 deltakere som normalt. Årets versus fjorårets renn viser hvor ekstremt viktig det er med dato for større turrenn. Fjorårets dato var en feil og katastrofe. I år var alt bra i kalenderen når Sesilåmi skulle gå en uke etter vårt renn, Birken to uker etterpå og Vasaloppet før oss. Pga stor andel mosjonister som deltar må vi ligge seint på sesongen så de alle får trent nok på snø. Litt utfordrende i år siden vinteren startet så seint. Seint i fjor også. Det fine værvarsel ga nok noen flere påmeldinger i siste liten også. Det er alltid mulig med bra rennkalender for turrenn alle år, ikke alltid det blir slik dessverre.

Team/lag-konkurransen hadde i år flere lag enn i fjor og det er en hyggelig utvikling. Konseptet her er at et lag består av tre-seks deltakere og kun de tre beste tidene teller i sluttresultatet. Vinner er ikke kåret ennå, for det tar litt tid å beregne. Noen nye sterke lag kom inn i år. Sirdal Skimaraton er også med i internasjonale Worldloppets Global Skimarathon Ranking system. Et fint system for dem som liker å reise rundt til langløp. Resultatene sendes dem snarlig så deres ranking kan kalkuleres.

Bilde av en mellompassering etter ca. 11km. Så lett å følge med. På bilder ser vi nr. 1 Torjus Idland, nr. 3 Tor Jøran Ravndal, nr. 5 Tor Joar Ravndal (vinner i år), nr. 48 Vetle Svanes Strand. Foto: Lars Vagle

Sirdal Skimaraton tilbyr både hel og halvmaratondistanse og i år var andelen i helmaraton ekstra høy. Det var omtrent like mange på helmaraton som halvmaraton. Siden Sesilåmi var avlyst var det flere her som skiftet fra halvmaraton til helmaraton i siste liten. Vi hadde også ny rekord i deltakertall på 10 km, selv om den klassen er liten. Trimklassen er større og fikk også ny deltakerrekord, totalt og relativt. Det er mange som liker å være med på folkefesten uten å måtte ha press på deg med tidtaking. Pga spesiell løypetrasé kan deltakere i trimklassen vår velge hvor langt de vil gå. Som fra 10 km til 45 km.

Løypas utforming som et «8-tall» gjør det praktisk med å følge med på mellompasseringer. Publikum står godt ved mellompassering som er like ved start og mål. Der kan publikum selv se mellompassering tre ganger på dem som går helmaraton. Godt likt konsept i rennet. Aftenbladet har et webkamera i Ådneram som på renndagen filmet «live» fra rennets start, mål og mellompassering. Resultater og mellomtider ble også «live» oppdatert på nettsider så gode forhold for hjemmesittere å følge med. Best er vel selv å delta, kan vi vil si.

Tre lykkelige venninner har nettopp fullført rennet sammen. Nr 948 Kristin Valle Printz, nr. 950 Anette Modalsli Tesaker og nr. 951 Anette Oksnes. Foto: Lars Vagle

Rennet er et kompakt og innholdsrikt renn sammenlignet med andre turrenn. Alt er inkludert. Ute i Flatstølen får men oppleve fjellets ødemark og stillhet. Oppe på Lyse-veien får man oppleve utsikt fra toppen av Sirdal. I de mindre delene av rennet går man igjennom hyttelandsbyer og opplever sosiale heiagjenger à la Marcialonga. Den tunge bakken opp deler av skitrekket er vårt svar på finalen i Tour de Ski. Og med start og mål på samme plass så kan vi si vi har et Kinder-egg her.

Kort sagt en veldig god dag for alle som liker turrenn, langrenn, skimaraton og bare det å ha det kjempekjekt på ski i Sirdal.