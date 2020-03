Ny styreleder i Vindbjart Friidrett

Elise Kristensen Hovet erstatter Per Erik Malterudbakken som styreleder i Vindbjart Friidrett.

Elise Kristensen Hovet sammen med Per Erik Malterudbakken på mandagens årsmøte. Foto: IL Vindbjart

VENNESLA: Årsmøtet i Vindbjart Friidrett ble avholdt mandag på Idrettshuset. Her takket Per Erik Malterudbakken av etter fem innholdsrike år som styreleder.

I 2015 var han med å starte opp friidrettsgruppa fra ingenting til i dag å lede en gruppe på 150 aktive medlemmer. Bygging av den nye friidrettsbanen skal Per Erik også ha en stor del av æren for og utallige timers dugnadsarbeid er lagt ned for at barna i Vennesla skal ha et friidrettstilbud.

Stafettpinnen gis nå videre til tidligere styremedlem Elise Kristensen Hovet som vi er sikre på vil videreføre det gode arbeidet Per Erik har gjort for klubben.

Vi takker Per Erik for fantastisk innsats og ønsker Elise lykke til og gratulerer som ny leder av Vindbjart Friidrett!