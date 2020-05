Hermann Gjekstad til ØIF Arendal

Hermann Gjekstad (23) har meldt overgang fra Viking Stavanger, der han har spilt de to siste sesongene.

Høyrevingen Hermann Gjekstad er den tredje spilleren med fornavn Hermann i årets ØIF Arendal-stall. De to andre er Hermann Vildalen og Herman Thysted. Foto: Henrik Eriksen

Simen Moesgård ØIF Arendal

ARENDAL: Du kjenner kanskje igjen etternavnet? Jo da, Hermann er sønn av Ole Gustav Gjekstad, Vipers-treneren med fortid fra bl.a. herrelandslaget. Og som sin far har han fått nådegaven av å være venstrehendt. Nå er han klar for minst tre sesonger i ØIF Arendal.

Han er fra Sandefjord og spilte ungdomstida sin i Sandefjord TIF før han gikk den «ulovlige» veien, til byrival Runar Sandefjord. Der spilte han fra 2013 til 2018.

Trent av sin far

Hermann har hatt sin far Ole Gustav som trener i Sandefjord TIF. Han har også hatt nåværende ØIF arendal-trener Marinko Kurtović som trener i Runar. Høydepunktene i juniorhåndballen har vært seier i Peter Wessel-cup (uoffisielt NM for yngre lag) både med Sandefjord TIF og Runar, samt 3. plass i Lerøyserien (nasjonal serie for 18-års lag).

Som seniorspiller er det opprykket med Runar Sandefjord fra 1. divisjon til elite og samme veien sist sesong med Viking som rager høyest.

Vil vinne titler

– Jeg kommer til ØIF Arendal for å vinne trofeer i en fantastisk klubb og med noen fantastiske lagkamerater. Og det å spille europacup er en stor drøm jeg går med. Nå gleder jeg med til å ta fatt på neste sesong fra Sørlandet, uttaler han.

Hermann kommer vederlagsfritt fra Viking. Kontrakten hans med Stavanger-klubben gikk ut etter årets sesong. Hermann spiller normalt på høyrekant og vil ta opp konkurransen med de to lokale spillerne Sander Løvlie Simonsen og Adrian Evensen (for tiden skadet).

– Sander som spiller i samme posisjon som meg (høyrevingen) er veldig god, jeg er sikker på at jeg kan lære noe av ham og kanskje han kan lære noe av meg. I tillegg vil jeg selvsagt trekke fram Sondre Paulsen. Han er en legende og har vært en av landets beste spillere, jeg er sikker på han kan også kan lære meg et triks eller to.

Kjente fjes

Hermann er ydmyk og har stor respekt for sine kommende kolleger. Han forteller at han også gleder seg til å møte noen «kjente fjes».

– Jeg har spilt litt med Olaf i våre yngre dager. I tillegg har jeg også fått spilt sammen med Kristijan Jurisic og Mario Matic. Det blir gøy å se dem igjen og ikke minst å kunne kle seg i samme drakt som dem.

ØIF Arendal har mistet fem spillere foran årets sesong. Den utleide duoen Kristoffer Pedersen og Kjetil Åndal, samt de etablerte spillerne Martin Lindell, Jesper Munk og André Lindboe. Tidligere har klubben hentet inn Lars Jakobsen.