Scoret i solid Arendal-seier

Fabian Stensrud Ness scoret det første målet da Arendal Fotball vant 3–1 mot Fram.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Fabian Stensrud Ness scorer her i en tidligere match for Arendal Fotball. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Arendal Fotball

LARVIK: Fram fra Larvik var også motstander seint på vinteren, før koronapandemien lammet fotballen over Norge og hele verden. Da vant Arendal Fotball 1–0 på Myra.

Nå i helga var det i Larvik bataljen foregikk, med Arendal Fotball som seirende lag nok en gang. Det var ikke bare seieren som var positivt å ta med seg fra kampen. Spillemessig var det mye bra å spore for Arendal Fotball, som har tre uker igjen med forberedelser før seriespillet i 2. divisjon braker løs 11.–12. juli.

Dette bildet er fra da Arendal vant 1–0 over Fram seint på vinteren i år. Foto: Arendal Fotball

Fabian Stensrud Ness sørget for ledelse til Arendal Fotball like før 45 minutter ble passert i Larvik, men to minutter på overtid fikk hjemmelaget straffespark. Det ble satt i mål, og sørget dermed for 1–1 ved pause.

I andre omgang var det Omar el Ghaoutis tur til å ta straffespark. Han sørget for at Arendal tok ledelse 2–1 noen minutter før vi passerte midtveis i andre omgang.

På overtid – nesten seks minutter – sørget Stian Michalsen for 3-1, og dermed en hyggelig busstur hjem for Arendal – guttene.

Denne troppen var med: Leopold Wahlstedt, Jonatan Byttingsvik, Dejan Corovic, Peter Reinhardsen, Mads Nørbu Madsen, Peder Nersveen, Kim Kvaalen, Tobias Arndal, Conrad Wallem, Omar Fonstad El Ghaouti, Markus Håbestad, Håvard Meinseth, Anders Bjørge, Shariff Cham, Kristian Eriksen.