Fikset Arendal-scoring på overtid

Etter å ha kjempet i mer enn 90 minutter sørget Kristian Eriksen for at det ble 1-1 for Arendal mot Eidsvold Turn i den siste treningskampen før seriestart i 2. divisjon.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Kristian Eriksen (i midten på bildet) var Arendals målscorer mot Eidsvold Turn i helga. Her fra kampen mot Jerv for en drøy uke siden, der han også scoret mål. Foto: Arendal Fotball

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen Arendal Fotball

SANDEFJORD: Arendal Fotball kom bak allerede etter fire minutter i helgas treningskamp, der lagene møttes på halvveien i den siste av treningskampene før seriestart kommende helg.

Et scoring etter corner sørget for at Eidsvold-laget fikk en strålende start på kampen, og at Arendal Fotball måtte jage scoring.

Det ble en jevn første omgang, der det ikke ble skapt særlig fra begge lagene.

Mads Nørby Madsen hadde den største muligheten, med et skudd som Eidsvold-keeperen akkurat fikk slått til corner.

I andre omgang ble det heller ikke noen stor sjansebonanza. Det var Arendal Fotball som kjørte kampen, men uten at det ble skapt så mange store sjanser den første halvdelen av omgangen.

Arendal Fotball måtte vente til det var fem minutter igjen før det ble skapt en virkelig farlighet foran motstanders mål. Da kom det en trippelmulighet, der Kristian Eriksen og Magnus Nørby Madsen hadde sine forsøk, men som endte med et siste avslutning endte med et skudd over.

Men Arendal Fotball har ikke lyst til å gå på noen nederlag om dagen, og i alle fall ikke Kristian Eriksen. Frolendingen scoret forrige helg mot Jerv. Tre minutter på overtid steg han opp på et frispark fra Magnus Nørby Madsen og sendte ballen i mål med hodet. Dermed ble det 1-1 i Sandefjord, og en brukbar følelse med seg inn i serieåpningen mot Nardo.