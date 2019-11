Jerv måtte gi tapt på hjemmebane i lørdagens seriekamp. Jan Skaregrøm

Jerv avsluttet med tap

Jerv endte på 12. plass i 1. divisjon etter 0-2-tapet mot Kongsvinger.

Victoria Nikolaisen FK Jerv

For mindre enn 1 time siden

GRIMSTAD: Kampen startet på en dårlig måte for hjemmelaget da Kongsvinger gikk opp i 0-1-ledelse i første spilleminutt. Gjestene fikk løpe seg fri inni 16-meteren og Martin Lundal headet ballen i mål. Innen det var spilt 20 minutter var Jerv svært nær å score ved to anledninger, men avslutningene gikk utenfor. Godt spill i forkant, og fine tendenser. Da det var spilt 29 minutter, fikk Kongsvinger frispark rett utenfor 16-meteren. Skuddet fra Simon Marklund gikk via tverrliggeren og inn og Kongsvinger økte til 0-2, som også var stillingen til pause.

I andre omgang startet vertene best. Jerv holdt ballen i laget og spiller til tider god fotball. Etter det var spilt rundt 57 minutter fikk laget en god mulighet, men keeperen til Kongsvinger reddet. De første 20 minuttene var det Jerv som hadde mest ball, men uten å score. Etter 88 spilte minutter fikk laget en stor mulighet, men headingen gikk på innsiden av stolpen og til keeper. Kampen endte 0-2 på Norac Stadion, i en kamp der Jervs Tobias Wangerud (17) fikk sin debut i 1. divisjon.

Fakta Kampfakta Jerv-Konsgvinger 0–2 (0–2) 0–1: Martin Lundal (1) 0–2: Simon Marklund (29) Gult kort: Alexander Dang, Jerv og Adem Güven, Kongsvinger. Jerv: Benjamin Boujar, Bjørrnar Hove (Ole Marius Hove e. 69 min.), Simon Larsen, Espen Knudsen, Peter Reinhardtsen, Håkon Suggelia, Mathias Wichmann Tobias Wangerud e. 90 min.), Daniel Aase (Michael Baidoo e. 69 min.), Jørgen Solli, Torje Wichne, Alexander Dang.