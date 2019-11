1. juni slo Andy Ruiz Jr (t.h.) ned Anthony Joshua fire ganger og sikret seg en seier på teknisk knockout i kampen om VM-beltene. NTB scanpix

Utseendet kan bedra

Det finnes mange fordommer når det kommer til en boksers utseende.

UTØVERBLOGG: Ifølge mannen i gata skal en bokser være stor, muskuløs og se ganske forslått ut i ansiktet, gjerne med en blåveis eller to. Nå skal jeg gå gjennom disse fordommene.

For det første har vi vektklasser i boksing. Jeg har tidligere hørt at jeg ser ut som en fluevekter, men jeg bokser faktisk i lett tungvekt (inntil 79,4 kg), og det er en av de tyngste vektklassene. Over meg finnes det bare cruiservekt (inntil 90,7 kg) og tungvekt (over 90,7 kg). At du har flere vektklasser, gjør det mye mer rettferdig for bokserne. Du kan konkurrere mot noen på samme størrelse. Alle kan bli suksessfulle uansett hvor store de er. Det blir noe annet i for eksempel amerikansk fotball eller basketball hvor du må ha en viss fysisk størrelse for å lykkes.

Hva er det med det å være muskuløs? Mange kan være sterke selv om de ikke har store og definerte muskler. Se bare på Andy Ruiz Jr som slo Anthony Joshua om VM-beltene i tungvekt. For å bli suksessfull i boksing må du ha ganske mange kvaliteter, men tekniske ferdigheter går alltid foran muskler. Joshua har i hver eneste kamp blitt sliten halvveis fordi det tar mye energi å bokse med så store muskler. Ruiz Jr er derimot sterk, rask og veltrent selv om han er tykk. Det handler jo mye om genetikk. Noen kommer aldri til å bli særlig muskuløse uansett hvordan de trener eller spiser.

Nerd på pressekonferanse. Dette bildet er tatt i 2014, med Magne Havnå til høyre for meg på bildet. NTB scanpix

Er det ikke en fordel å ikke ha blåveiser hele tiden? Det betyr kanskje at bokseren ikke blir truffet så mye. Dessuten er det ikke slik at boksere sparrer på hver eneste trening. Jeg har selv hatt både blåveiser og kutt, men det er jo ikke som om jeg har det på permanent basis.

Jeg har hørt at jeg ser ut som en student, IT-konsulent og nerd bare for å nevne noen eksempler. Jeg tar det med et smil, men jeg synes det er litt rart at folk fremdeles tror en bokser må se ut som Rocky Balboa etter flere harde runder mot Ivan Drago.

Utseendet kan bedra. Det er lett for en uerfaren bokser å tro at en motstander ikke er farlig bare fordi utseendet ikke er skremmende. Det er samtidig lett for mannen i gata å undervurdere en annen person basert på utseendet. Det er ganske fort gjort å forveksle en profesjonell bokser med en IT-konsulent.

