Travtips Sørlandets Travpark 9. mai

Min banker denne lørdagen, Storm Jaro, trenes og kuskes av en av Norges beste trenere gjennom en årrekke, Frode Hamre.

Storm Jaro i aksjon i et tildigere løp. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

En flott V75-omgang denne lørdagskvelden, bare synd at publikum må holde seg hjemme. Den flotte fireåringen Storm Jaro har sett fantastisk ut i Frode Hamres regi og vunnet tre av tre. Denne er i meget fin utvikling og kan muligens bli en ny stjerne. Omgangens sikreste vinner.

V75-1 2640 Volte til V/ 275.625. Start 20.00

1 Jetske Beemd F Ham Knallgod sist i Sverige. A 2 Tiffany Yellow L Kol Garantert en fin reise. C 3 Velvatter A Aks Meget bra sist til sølv. B 4 Denali O Mik Kan speede fort med rett løp. B 5 Amarone Classic K Mal Litt bedre enn raden. C 6 Mira Prawo D Dal Fint løp på papiret. B 7 Höwings Venus C Ant Tøff dame, men variabel. C 8 Given M Gun Fin form. Møter mange gode. C 9 Delicious Dream L Kol Meget bra på sitt beste. B 10 Windy Ammik Å Ten Forbedret sist. B 11 Wilma Leggrowbach G Mik Bra og liker distansen. B 12 Come Vacation P Bue Spurtet strålende sist. B

Jetske Beemd-Mira Prawo-Velvatter Outs: Windy Ammik

Et herlig hoppeløp og min knepne favoritt blir Hamre-traveren 1 Jetske Beemd. Hun imponerte ved å vinne i Sverige sist fra utvendig posisjon gjennom hele løpet. Har ikke startet med voltestart før, men med kun to hester på strek, skal det sikkert gå fint. Kan lede hele veien. 6 Mira Prawo har en hysterisk form. Et trangt fjerdespor kan by på litt problemer, men om den biten går fint, er hun med i toppen. 10 Windy Ammik var tøft ute på Biri sist mot blant annet Ferrari B.R. Ble for liten der, men med det løpet i kroppen kan hun vinne. 3 Velvatter gikk en sterk siste 700 sist via sporene. Sto på glimrende til sølv. 11 Wilma Leggrowbach elsker de lange løpene og man skal huske at hun har norgesrekord på denne distansen, men da med autostart. Ta med så mange lommeboka tåler.

V75-2 2640 Volte til v/300. 20 m for hingst/vallak. Start 20.22

1 Valle Gulla E Høi Spennende med mester. B 2 Faste Jerva C Ant Utur sist med galopp i trippelkampen. C 3 Alonso Jenta T Flø Tøft løp på papiret. C 4 Rive Ruska D Dal Ble litt feil sist. B 5 Lome Perla Å Ten Viste formstigning sist. Perfekt løp. B 6 Myr Seira V Tjo Maks sist etter perfekt løp. C 7 Sundby Søss G Aus Kan speede fort med rett løp. B 8 Voje Piril L Kol Herlig vinnerhest. A 9 Frier Birk A Frø Meget bra sist. B 10 Førlands Odin B Ste I Knallform. B 11 Valle Hugo Ø Tjo Meget høyt toppnivå. B 12 Kaptein Kuling J Gau Har er fint toppnivå. B

Voje Piril-Førlands Odin-Valle Hugo Outs: Lome Perla

Et meget godt utskrevet løp der hoppene står ekstra fint inne i løpet, men er det nok? 8 Voje Piril kommer nå ut etter pause og er litt vond å plassere, men vi går etter gamle meritter og da skal det være favoritten i løpet. 10 Førlands Odin har vært enorm i det siste og spurtet enkelt fra sine konkurrenter. Står litt tøft inne i løpet, men skal uansett kjempe om seieren. 5 Lome Perla var kraftig forbedret sist og spurtet strålende til tredje. Kommer også denne gangen ut med ønsket balanse og amerikanervogn som ga hesten et ekstra gir sist. Står perfekt inne denne gangen og er hun som sist, skal de være gode for å hente henne. 11 Valle Hugo har et meget høyt toppnivå, men denne gangen står han 40 meter dårligere inne i løpet kontra Lome Perla som slo ham sist. Skal jo i utgangspunktet være umulig, men vi vet at Valle Hugo har et meget høyt toppnivå.

V75-3 2140 Volte til v/225. Start 20.25

1 Easy Winner E Høi Kan får det perfekte løpet. B 2 Thai Eros Å Ten Leder veldig lenge. A 3 Red Shankly R.S. G Mik Gikk fint sist. Enda bedre nå! B 4 Skylander Hill D Dal Kan speede fort med rett løp. B 5 Royal Winner Ø Tjo Ble alt for hissig sist. B 6 Royaldoodle G Aus Så fin ut før galoppen kom sist. C 7 Fabian B.R. G Gun Rask, men hatt lang pause. C 8 Miracle Tile K Mal Fin spurt sist etter dårlige rygger. B 9 Credicone M Gun Vant sist etter en fin spurt. B 10 Gretzky Boko F Ham Bra sist til seier fra tet. B 11 Anthony Downs L Kol Viste form etter sen åpning. C 12 Shankly Lane R Wii Gikk fulltanket i mål sist. B

Thai Eros-Shankly Lane-Gretzky Boko Outs: Red Shankly R.S.

Et fantastisk løp med mange av de alle beste hestene i dette grunnlaget på startstreken. 2 Thai Eros blir nok ikke favoritt, men med perfekte forutsetninger får han nok tidlig tet. Med formen han viste sist, kan han lede til mål er passert. 12 Shankly Lane ble kjørt fryktelig snilt med sist. Gikk fulltanket i mål som tredje. 3 Red Shankly R.S. ble ikke kjørt «snilt» med i sitt første løp etter pausen. Forserte fram utvendig etter en runde og ble litt sliten de siste 100. Til dette løpet rives skoene av og vi kan nok vente ham ganske så mye bedre denne gangen. OBS.

V75-4 2140 Autostart. Start 21.07

1 Delight Classic V Hop Perfekt spor og kan sjokke. B 2 Jackson Avery E Ren Perfekt spor. Høyest toppfart. A 3 Admiral Knick F Ham Gikk ok sist i Sverige. Enda bedre nå. B 4 Zandra Invalley G Aus Bra sist etter tøff kjøring. B 5 Frick M Gun Alt ble feil sist. C 6 Laylock Classic K Mal Hatt pause. Malmins valg. B 7 Roberto Brazz Å Ten I meget bra form. B 8 Sweet Lins E Høi Vant sist. Vanskelig spor denne gangen. C 9 Loveyou Hangover D Dal Satt igjen med alt spart sist. B 10 Pearl Street P Bue Forbedret sist. Best i front. C 11 New Talisman L Kol Har et bra toppnivå. C 12 Ghandi B.R. L Kol Vanskelig spor. C

Jackson Avery-Admiral Knick-Laylock Classic Outs: Loveyou Hangover

2 Jackson Avery ble veldig hissig sist og kusken valgte da å slippe teten. Ble deretter sittende fast for lenge og fikk ikke spilt ut sin sterke speed. Denne gangen er løpet 500 meter kortere og nå blir han helt sikkert prøvd i tet. 3 Admiral Knick gikk ok sist i Sverige i et løp som gikk i et meget høyt tempo. Er garantert forbedret med det løpet i kroppen. 9 Loveyou Hangover kan få løpet sitt med rygg på startraske hester. Viste sist at formen er på topp.



V75-5 2140 Autostart. Start 21.29

1 Smedheim Staut K Djø I fin utvikling. B 2 Lykkje Cornelius J Gau Bra, men hatt lang pause. C 3 Kleppe Spødå R Wii Har fin toppfart. C 4 Sambo Ø.K. B Øks Meget bra fireårshoppe. B 5 Storm Jaro F Ham Enorm flott sist. Leder hele veien. A 6 Vår Bajas E Høi Kjemper om en trippeplass. C 7 Norheim Borka Ø Tjo Spennende årsdebut. B 8 Kleppe Nido G Aus Gikk ok sist. Premie. C 9 Nelson Sandra L Kol Fin rygg. Kjemper om en trippelplass. C 10 Mellem Tyr B Bjø Hatt lang pause. D 11 Åsa O.K. Å Ten Premie fra dette sporet. D 12 Turbofaksen C Eng Møter gode hester. D

Storm Jaro-Sambo Ø.K.-Norheim Borka Outs: Smedheim Staut

5 Storm Jaro har vært helt rå i sine tre starter i Hamre-regi. Fireåringen virker til og bare bli bedre og bedre. Han stikker tidlig til tet og holder nok et jevnt tempo i front. Blir min hovedbanker denne lørdagskvelden.



V75-6 1609 Autostart. Start 21.50

1 I Am The Tiger R Wii Bra, men verste sporet han kunne fått. 2 Kicking Classic L Kol Perfekt spor. Gardering. 3 Amazing Case A Aks Rask. Kan få tet. 4 Calina F Ham Galopperte seg bort sist. 5 Lady Lara V Hop Bra, men møter gode hester. 6 Blueridge Sun G Gun Maks sist. Kan mye bedre. 7 Cool Canadian D Dal Rask. Får tet. 8 Outstanding O. Ø Heg I helt rå form. 9 Code Bon M Gun Enormt spennende årsdebut. 10 Red Bar Å Ten Sjokkvant sist fra tet. 11 Mellby Frodo K Mal Gikk fint sist. 12 Eddie Arctous E Høi STARTER IKKE.

Calina-Outstanding O. Red Bar Outs: Code Bon

Superhoppa Calina står ikke med den mest innbydende programraden, men formen er bedre enn resultatene viser. Har et fint løp på papiret og kommer hun noenlunde inn i løpet, skal sjansen være god for seier. 8 Outstanding O. holder en hysterisk form. Må med på alle bonger selv fra et iskaldt spor. 9 Code Bon kommer ut etter veldig lang pause, men han innehar skyhøy kapasitet og skal med på gardering.

V75-7 2140 Autostart. Start 22.10

Brenne Banker-Magnums Othello-Stumne Fyr Outs: Wellek

7 Brenne Banker gjør aldri et dårlig løp. Alt ble feil sist og han fikk altfor langt fram. Glem det løpet. Kjører til fra start og finner seg en fin posisjon og blir vond å stå imot da han setter fart med sine kjempekrefter. 12 Magnums Othello var meget tapper i nederlaget sist. Har et sjanseartet spor, men han pleier som regel å finne en fin posisjon underveis. 5 Wellek kommer ut etter pause og rapportene sier at han har slitt med et kne. Tilbake i slag, så kjemper i toppen.

1 Ask Eld V Hop Får godkjent for løpet sist. C 2 Horgen Lynet K Mal Er nok forbedret med løpet i kroppen. C 3 Moe Tjalve P Bue Rask, men tøff motstand. C 4 Stumne Fyr M Gun Fikk et tøft løp sist. B 5 Wellek E Høi Knallbra på sitt ebste. B 6 Stumne Scott O Mik Premie er målet. C 7 Brenne Banker Å Ten Herlig kriger. A 8 Bacchus Ø.K. B Øks Premie fra dette sporet. C 9 Tripsson Ø.K. C Ant Kan sjokke om toppformen er på plass. C 10 Tyri Loke G Flå Kan mye, men formen? C 11 Kap Tilly G Mik Vant sist, men mye tøffere nå. D 12 Magnums Othello Ø Tjo Knallgod sist. Vanskelig spor. B





Lite V75-forslag:

V75-1: 1-6-10-3-11

V75-2: 8-10-5

V75-3: 2-12-3

V75-4: 2 Jackson Avery

V75-5: 5 Storm Jaro

V75-6:4-8-9

V75-7:7-12

135 kroner

Stort V75-forslag:

V75-1: Alle 12

V75-2: 8-10-5-11

V75-3: 2-12-3-10-1

V75-4: 2 Jackson Avery

V75-5: 5 Storm Jaro

V75-6: 4-8-9-10-1-2-3

V75-7: 7–12

1680 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Foto: Rune Stensland