Bak fra venstre: Ida Gabrielsen, Ingvild Westersjø, Lisa Nordseth, Ingrid Vehusheia, Helene Isachsen, Linea Hovland, Hanne Byklum, Lisa Rognlid, Anne Charlotte Rosenvold, Elisabeth Rosenvold, Kristine Thomassen. Foran fra venstre, Stine Heier (Milan), Maja Nordseth Stokke, Mina Gregersen, Camilla Hennig-Olsen, Anne Linn Eriksen og Lone Langeland. Liggende foran: Trener Fredrik Walderhaug. Foto: Hanne Byklum

Randesund vant toppkampen mot Våg

Foran 500 tilskuere i Karusshallen vant serieleder Randesund onsdag hele 32-17 over tabelltreer Våg.

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Lokaloppgjøret mot Våg var fylt med nerver og spenning. Dette var vår første 2.divisjonskamp på fem uker, så vi var spente på hvordan vi ville prestere. Vi har brukt ukene på å trene masse fysisk slik at spillerne skulle være klare for å løpe og krige i samfulle 30x2 minutter.

I Fædrelandsvennen prøvde Våg-trener Kai Corigan i Våg å sette presset på oss, i og med at vi har uttalt at vi har ambisjoner om opprykk - og han har helt rett. Presset lå på oss, og vi visste at Våg er underdogs og hadde alt å vinne i denne kampen. Det som imponerer meg som trener mest er at vi spilte med press foran 500 tilskuere i Karusshallen med en gjeng tenåringer som ikke lar seg påvirke ett eneste sekund av rammene rundt kampen.

Mentaliteten i gruppa var av høy klasse og vi angrep kampen akkurat som vi hadde planlagt. I starten av kampen var vi i trenerteamet noe bekymret for at spillerne skulle være overtente. Det var de ikke. De jobbet nøyaktig som vi har øvd på, de vant duell etter duell bakover og målvakt Elisabeth Benestad Rosenvold plukket det meste som kom forbi forsvaret.

Lyktes taktisk

Etter 23 spilte minutter hadde vi bare sluppet inn fire mål. Så fant Våg mer rytme og scoret fire ganger til før pause, som gjorde at det sto 13-8 favør i RIL etter endt 1. omgang. I garderoben snakket vi om at begge lagene hadde lyktes veldig bra med taktikken sin - vi fikk tatt deres storscorere Martine Kårigstad Andersen og Karine Emilie Dahlum ut av kampen, Våg fikk tatt bort alt av våre kontringer og ankomst.

Randesundspillerne mot Våg, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Foto: Skjermdump fra handball.no

Vi valgte å starte 2. omgang med samme laget som i første med unntak av venstre kantspiller. Camilla (Hennig-Olsen) har noe mer kontringsstyrke, og vi valgte å stole på at forsvaret satt like bra, men at vi er et mye bedre trent lag enn Våg. I forberedelsene snakket vi også om at vi ikke må forvente å rykke ifra tidlig, men være tålmodige.

Våg spiller 3-2-1-forsvar, hvilket er svært tungt å stå gjennom en hel kamp dersom vi satser tøft i duellene. Våg er det første laget som spiller oss til passivt når vi er i angrep, men det tærer igjen på kreftene deres med veldig mange dueller. I tillegg visste vi at de ville løpe retur som gale i første omgang for å stoppe oss, så vi hadde en tanke om at kreftene deres ville ta slutt etter hvert.

Vågspillerne mot Randesund, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2). Foto: Skjermdump fra handball.no

Tettet igjen bakover

2. omgang var preget av det som står nevnt ovenfor. Vi tettet igjen bak, og vertene klarte ikke løpe retur like bra som i 1. omgang. Dermed fikk vi de etterlengtede kontringsmålene våre. I nok en omgang slapp vi kun inn fire mål de første 23 minuttene - vi slapp faktisk kun inn to mål de første 18 minuttene. Vi sto fram som et strålende lag med god moral.

Benken var i fyr og flamme og spillerne på banen kriget som om det var en opprykkskamp. Mina og Ingvild sto bunnsolid som treere i forsvaret, og er superdyktige til å kommunisere og bytte om til 3-2-1 eller ta høyde etter avtale. De ble hjulpet meget godt av toerne på siden av seg, og hele rekken var dypt konsentrert og bevisst.

Mens vi hadde en god kollektiv kamp, er det verdt å nevne at Våg hadde en potensiell matchvinner i målet ved Benedikte Udjus. Hun hadde tre-fire strafferedninger og x antall 100-prosentredninger, og var en plage i perioder av kampen.

Nå tar vi med oss selvtilliten inn i kampen mot Pors på lørdag hvor vi skal gjøre alt for å ta juleferie med 12 av 12 mulige seire. Vi leder 2. divisjon avdeling 2 med full pott på 11 kamper og 22 poeng. Runar, som også er ubeseiret, har 18 poeng på ni kamper og liggr på andreplass. Våg har 18 poeng på 12 kamper, med dårligere målforskjell enn Runar.

