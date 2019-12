På klubbhuset ved Norac stadion ble det tirsdag delt ut fem priser til Arendal Fotballspillere, to til A-lagsspillerne Conrad Wallem og Fabian Stensrud Ness og tre til juniorspillerne Filip Mang, Anders Bjørge og Magnus Nørby Madsen. Arendal Fotball

Årets prisvinnere i Arendal Fotball

Denne kvintetten ble hedret på tirsdagens sesongavslutning.

ARENDAL: Det var mange kandidater til de ulike prisene og juryen har hatt en tøff jobb med å plukke ut vinnerne, men til sist var det noen som skilte seg så mye ut at de klarte å komme seg et hestehode foran de andre.

La oss begynne med juniorlaget: Tre priser ble delt ut.

Den første gikk til den lovende Filip Mang. Han fikk prisen som årets utviklingsspiller, en som har vist stor framgang i løpet av sesongen og som har tatt flere steg i utviklingen. Mang har nettopp det og fikk med seg en fortjent pokal og heder hjem.

Toppscorer ble Anders Bjørge. Han noterte 29 mål for juniorlaget og 11 for andrelaget i 4. divisjon i løpet av sesongen. 40 mål på 32 kamper lar seg definitivt høre av 18-åringen, som kom fra Randesund foran denne sesongen.

Årets spiller for juniorlaget ble Magnus Nørby Madsen, også han nykommer i klubben denne sesongen. Utover høsten har han virkelig vist hva som bor i ham. Etter skade tidlig på sesongen, tok det tid før han kom i gang, men når han først var i gang, så han seg ikke tilbake. Han noterte ni mål for juniorlaget og to mål for andrelaget i 4. divisjon. I tillegg fik han også debuten på A-laget, der han fikk spille sammen med storebror Mads Nørby Madsen – Mads som venstreback og Magnus som venstre ving.

Hos A-laget ble det delt ut to priser.

Årets toppscorer ble Fabian Stensrud Ness. Lagets kaptein noterte ni scoringer på 19 kamper. Det er en rimelig bra statistikk, spesielt med tanke på at Fabian var ute det meste av vårsesongen med skade.

– Satser på flere mål neste sesong, sa han i intervju med konferansier Bård Sterk-Hansen.

Årets spiller ble vunnet av Conrad Wallem. Han har vært en av nøkkelspillerne denne sesongen og utpå høsten løsnet det scoringsmessig også. Tre scoringer ble det på 19-åringen, som kom fra Tønsberg midt i forrige sesong.

I tillegg til gode prestasjoner for Arendal Fotball, har Conrad blitt Arendal Fotballs første landslagsspiller. I februar debuterte han på G19-landslaget mot Danmark, mens han fikk sin andre opptreden med flagget på brystet, denne gangen mot Polen.

