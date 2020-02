Fikk nytt liv med grønn resept

For 2,5 år siden var jeg sengeliggende 18-20 timer i døgnet. Nå går jeg tur seks-sju dager i uka.

Vigeland-bosatte Christina Louise Frøysland (44) brukte på det meste 15 tabletter om dagen, samt smertestillende. Nå er hun nede i tre tabletter, inkludert ett vitamintilskudd. Foto: Privat

Jeg sitter og kikker utover landskapet. Under meg ligger Underøy og Furuholmen i Lindesnes. Jeg ser utover skjærgården og sjøen. Jeg nyter utsikten og kjenner på en ufattelig mestringsfølelse. Turen jeg har gått nå fra Snig til Kjerringhei er på ca. 3,6 km tur/retur. I dag er dette bare en del av turen min, når vi er tilbake ved bilen, hunden og jeg, har vi denne dagen gått 13 km, en ny milepæl er nådd. Så langt har jeg ikke gått siden før jeg ble syk.

For meg er det ingen selvfølge å sitte her, det er heller ikke noen selvfølge å ha kommet meg helt hit, verken 3,5 km eller 13 km.

For 2,5 år siden var jeg sengeliggende 18-20 timer i døgnet. Jeg hadde bedre dager hvor jeg var mer oppe, men de dårlige dagene var i flertall.

Sammen med min mann Espen i juni i fjor, ved foten av Gaustatoppen. Foto: Privat

Fibromyalgi

På dette tidspunktet var vi inne i vårt 11 år som vestlendinger, ikke så langt fra det beryktede Stadt. Nedbør var det mer enn nok av, det samme med vind og i løpet av disse 11 årene hadde jeg bare blitt dårligere, kombinasjonen dårlig vestlandsvær og den kroniske sykdommen fibromyalgi slo meg mer ut enn jeg hadde trodd, det ble mye tid utmattet, til sengs og mye medisiner.

Vinteren 2018 hadde mannen min fått ny jobb og vi skulle flytte til Sørlandet, nærmere bestemt Vigeland og Lindesnes. Lite ante jeg da vi skulle selge huset og vasket oss ut, at dette skulle bli starten på et nytt eventyr, en magisk reise for min del. Et nytt liv.

Den varmeog tørre sommeren 2018 ga håp om muligheter, jeg merket godt at jeg nå bodde i et mer stabilt klima. Da vi kom til høsten 2018, hadde jeg time hos fastlegen. Jeg hadde hatt flere timer og oppfølging pga. medisiner. Med en kronisk lidelse, ja, da har man behov for fastlegen. Da vi flyttet, måtte jeg jo bytte lege og denne høstdagen satt jeg hos ham, ikke for første gang, og heller ikke for siste gang, men denne gangen hadde jeg et ønske om hjelp for å komme videre, jeg ville ta tak i egen helse.

Espen og jeg ombord på Gamle Oksøy september i fjor. Foto: Privat

Legen så bildet umiddelbart og var på, han lyttet, kom med forslag og aldri har jeg opplevd en lege som har vært så mye til stede og lyttet til hva pasienten sier. Denne høstdagen gikk jeg ut fra legekontoret med mange tips og forslag.

Utsikt over Underøy og Furuholmen. Foto: Privat

Begynte i det små

Jeg begynte smått, og tidligere har utfordringen min alltid vært å ta det sakte nok. Denne gangen var jeg innstilt og klar på å prøve på nytt. Den første tiden gikk jeg først til den første lyktestolpen før jeg snudde og gikk hjem, neste gang var det stolpe nummer to, og slik gikk jeg framover. Til slutt klarte jeg å gå i 15 minutter i strekk, alltid med en hviledag mellom hver runde.

Jeg tok også kontakt med et treningssenter, bestilte time med personlig trener som satte sammen et styrkeprogram tilpasset meg og mine utfordringer. Faste avtaler med trener en gang i uka, og en tur i uka. Sakte, men sikkert skulle kroppen bygges opp mot en sterkere hverdag.

Den største utfordringen denne tiden var å lytte til kroppen og ikke gjøre for mye. Jeg fant en runde å gå som tok ca. 20 minutter. Etter hvert ble det to turer i uka og trening. Etter 20 år som syk begynte jeg endelig å lytte til kroppen. I tillegg til at jeg begynte å gjøre det, kjente jeg at jeg ble sterkere, også mentalt. Jeg fant en stor glede i å gå turer, og med stor hjelp fra Tellturer, arrangert av Friluftsrådet i Lindesnesregionen, fant jeg enkle, og etter hvert lengre turer.

Motivert av poeng

I januar 2019 bestemte jeg meg for at jeg skulle klare 200 telttur-poeng. Disse poengene drev meg framover og var en viktig motivasjonsfaktor for meg. jeg nådde 200 poeng i april. Målstreken måtte flyttes framover. I april økte jeg også styrketrening til to økter i uka, og nå gikk jeg flere turer ukentlig. Tre-fire kilometer gikk fra da av veldig greit. Ikke var behovet for hviledag like viktig lenger.

Magiske øyeblikk og gode minner skapes på tur. Foto: Privat

Jeg merket at jeg kunne kutte ut sovemedisin, jeg sov nå hele natten. Mentalt gjorde trening og turer noe med meg, det ble en helt annen hverdag, sammen med hunden og kamera kan jeg nå gå mange kilometer, med eller uten nistepakke. Flir og teltturene var som sagt en viktig motivasjon for meg, og som nyinnflytter i kommunen fant jeg på denne måten turer og turmål. Målet mitt om 200 poeng ble så absolutt nådd, jeg endte med 660 poeng, det er mestring og en virkelig god følelse.

Fornøyd etter en tur til Fagerfjell. Foto: Privat

Det skulle ta meg 20 år å komme dit jeg er i dag. Det skulle ta meg 20 år å forstå at det måtte gås sakte, og lytte til kroppen, men nå føler jeg virkelig at jeg gjør det. Selvfølgelig har jeg dårlige dager fortsatt. Jeg er ikke frisk, men jeg har lært meg å mestre hverdagen med å være aktiv, å ta små skritt. Steg for steg vinnes veien, er mantraet mitt. Det jeg ser nå er at en dårlig dag er som en god dag før, og den dårlige dagen varer én dag og ikke i uker.

Solid heiagjeng

Jeg er fortsatt redd for tilbakefall, men redselen blir mindre og mindre for hver dag. For hver dag med aktivitet er jeg sterkere. Selvfølgelig hjelper det med en solid heiagjeng hjemme, i fastlegen og personlig trener. Med heiagjengen har jeg nådd utrolige mål, og de har alle som en hatt mye å si for framgangen min.

Sammen med fastlegen har jeg hatt en gjennomgang av medisiner og smertestillende. På det meste brukte jeg fast 15 tabletter om dagen, i tillegg kom smertestillende. Nå etter prosjekt sterkere hverdag startet, er jeg nede i tre faste tabletter, hvorav det ene er vitamintilskudd. Bruken av smertestillende er betydelig redusert.

Det jeg har klart denne gangen er å ha noen faste treningsøkter, jeg har etter 20 år klart å høre på kroppen, jeg har tatt hensyn til meg selv. Jeg har hatt noen å spille på lag med i fastlegen, som har vært helt enestående. Han fanget opp mitt ønske om å endre hverdagen, med gode forslag og endring av medisinbruk. Takket være det har jeg fått tilbake livet mitt. Jobben har jeg gjort selv, men uten heiagjengen min hadde jeg aldri klart det.

Skibmannsheia og utsikt skaper sjelefred. Foto: Privat

Grønn resept er undervurdert

Jeg har funnet oppskriften som virker for meg og mine utfordringer. Jeg ser at særlig det å gå turer ute i naturen er viktig for meg og har brakt meg dit jeg er i dag. I starten, da jeg begynte å gå, brukte jeg lydbok, det gjorde at det litt enklere å komme seg ut. Nå går jeg uten lydbok, naturens lyder er i seg selv godt nok. Fra å være sengeliggende går jeg nå tur seks-sju dager i uka. Jeg prøver å ha to styrkeøkter i uka og turene er gjerne på fire-seks kilometer. Er det en dårlig dag nå, går jeg to kilometer.

Jeg har fått tilbake livet mitt med å lytte til kroppen og glede meg ute i naturen. Grønn resept er virkelig undervurdert, nesten uten bivirkninger. Den eneste bivirkningen jeg har funnet er at man kan bli avhengig av naturen, av å gå turer, av å være ute.

Siden jeg endelig klarte å ta små steg, hvilepauser, lytte til kroppen, kan jeg se tilbake på 2019 som året jeg tok tilbake livet mitt, året jeg kom meg opp fra sengeliggende og tilbakela over 1000 kilometer enten ved å gå, sykle eller svømme. Jeg har gått ned rundt 12 kilo i løpet av det siste året, og tre størrelser ned i klær.

2019 var for meg endringens år. 2020 skal bli mulighetenes år.