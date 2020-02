Fra toppidrettsutøver til juniorlandslagstrener

Arendalitten Siri Moseng Reiersen (30) har vært i norgestoppen som skøytesprinter. Nå vil hun være en trener som ser mennesket bak prestasjonene.

En engasjert Siri Moseng Reiersen hoier fram utøvere på juniorlandslaget. Foto: Christoffer Rukke

Kristin Bentdal Larsen Olympiatoppen

OSLO: Etter et lite «push» fra kjæresten og sterke anbefalingsbrev fra klubben og Skøyteforbundet, søkte Siri i fjor på Olympiatoppens program, Trenerløftet. Programmet, som ble opprettet takket være ni millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, har til hensikt å bidra til kompetanseheving for unge, talentfulle trenere. Det skal være med å utvikle neste generasjons trenere, slik at de skal bli bedre til å støtte morgendagens toppidrettsutøvere.

– Det å komme inn på Trenerløftet er det beste som kunne skjedd, sier Siri og utdyper:

– Jeg fikk en skikkelig «boost», og det ga meg den støtten jeg trengte til å være tydelig og satse på mine egne ambisjoner.

Hun vet hva som kreves for å lykkes i idretten. Etter at hun la skøytene på hylla i 2015, var hun fast bestemt på å bidra inn i det norske skøytemiljøet. Da kunne hun se tilbake på en fin karriere, med NM-sølv på 500 meter for senior på hjemmebane i 2011 og NM-bronse året etter. I sitt siste år som aktiv (2015) ble hun nummer fire på denne distansen i senior-NM. Hennes pers på 500 var 41,11 sekunder og 1.22,4 på 1000 meter.

Vil gi noe tilbake

– Jeg bestemte meg for å gi meg på topp og mens skøyter fortsatt var gøy, slik at jeg kunne gi noe tilbake til idretten jeg er så glad i, forklarer hun.

Siri Moseng Reiersen (i midten foran)sammen med de norske skøyteløperne i ungdoms-OL tidligere i år. Foto: Privat

Trenerkarrieren startet et drøyt år etter at hun ga seg som utøver. Hennes første trenerjobb var på deltid for barn én gang i uka i Asker Skøyteklubb. Deretter fikk hun bare mer og mer ansvar, og i 2018 tok hun enda et steg i trenerkarrieren, da hun startet å trene de litt eldre skøyteløperne i klubben.

– Jeg sa fra at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer enn å trene de aller minste. Jeg er nok ikke best på å lære bort til de yngste – jeg er best når det er noen som kan gå på skøyter fra tidligere, og vi kan jobbe med teknikk og utvikling.

Fra barnetrener til juniorlandslagstrener

Da Siri fikk plass i Trenerløftet, fikk hun en veileder – en erfaren trener som skulle hjelpe henne å utvikle seg. Odd-Ivar Nyheim har lang erfaring som trener, samt med å utvikle og utdanne nye trenere. Fra 1995 til 2000 var han juniorlandslagssjef i Norges Friidrettsforbund. Nå var det Siris tur til å bli veiledet av den erfarne friidrettstreneren.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk Odd-Ivar som veileder. Vi passet godt sammen fra første gang vi møttes, og han har «pushet» meg til å være tydelig på hva mine ambisjoner er, og faktisk tørre å si dem høyt, sier Siri.

For henne ble samarbeidet med Nyheim et vendepunkt i trenerkarrieren. Hun var tydelig på ambisjonene sine og hva hun ville oppnå. Stipendet, som hun fikk tildelt, visste hun med én gang hva hun ønsket å bruke til: Hun ville følge sprintlandslagstreneren Jeremy Wotherspoon.

Siri Moseng Reiersen på sidelinjen under Mapeiløpet 2020 (foto Christoffer Rukke) Foto: Christoffer Rukke

– Landslaget har vært superpositive fra dag én, og det var ikke noe problem å få følge landslagstreneren, sier Siri.

Så kom beskjeden: Hun var ønsket som juniorlandslagstrener. Den utfordringen tok hun på strak arm.

– Forbundet mitt har ønsket å satse på unge trenere. De har stolt på at det jeg har gjort er riktig, og jeg opplever at jeg har blitt heiet på, sier en beskjeden Siri.

Se hele mennesket

Trenerløftet handler om mer enn bare å følge egne ambisjoner – det handler også om utvikling. Siri er tydelig på at hun ønsker å være en trener som ser mennesket bak prestasjonene, ikke bare tider og resultater.

Den filosofien kan det virke som om hun har fått forsterket gjennom samarbeidet med Odd-Ivar Nyheim:

– Odd-Ivar så meg som menneske og trener, han så mine behov og hvor jeg ville. Vi har ikke snakket om skøyter, tider eller teknikk, men hvordan jeg kan utvikle meg som trener. Den gjensidige tilliten mellom oss har vært helt avgjørende, og han har vært en stor støttespiller for meg.

Må rekke opp hånda mer

Trenerløftet 2019 besto av 65 unge trenere, hvorav 20 var kvinner. Det er en prosentandel på 30 prosent, likevel mener Siri at det er for få kvinner som satser på en trenerkarriere.

Siri Moseng Reiersen (t.v.) prater med en utøver. Foto: Christoffer Rukke

– Jeg har sett hvor få damer det er. Det er litt trist, for det er en fantastisk jobb, sier hun og legger til:

– Jeg har forsøkt å tenke på hvorfor det er sånn. Det handler om å tørre å rekke opp hånda, og by seg litt fram. Det er jo ingen som vet at jeg kunne tenke meg å reise på juniorverdenscup dersom jeg ikke sier det.

Hun er også tydelig på at trenere trenger å se unge, kvinnelige utøvere mer:

– Jeg har selv opplevd at jenter ikke blir sett på samme måte som guttene, og det er frustrerende. Nettopp derfor vil jeg se alle og være med på å løfte jentenivået flere hakk. For at vi skal lykkes med det, må vi se dem på den måten de trenger å bli sett.

