Høydramatisk da Randesund vant

Randesunds damelag vant to nye seire i helga, men den siste måtte serielederen virkelig slite for.

Anne Linn Eriksen i skuddet for Randesund i en tidligere seriekamp. Lagvenninne Ingvild Westersjø følger med. Foto: Erlend Mathisen (arkivfoto)

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

GJESDAL/HÅ: Helgas kamper mot Ålgård og Nærbø var to kamper vi visste ville bli tøffe. Det er to lag som aldri gir opp, og de biter fra seg dersom motstanderen mister fokus. Vi sa det før sesongen at denne helga kan være avgjørende i forhold til å ta førsteplassen.

Lørdagens kamp mot Ålgård startet noe tregt fra vår side, og vi gjorde svært mange tekniske feil. Vi sto ok bakover, men slapp ÅHK litt for lett til i perioder. Da vi fikk satt spillet vårt, rykket vi ifra til 14-10. Derfra gjorde vi tekniske feil som ÅHK straffet oss hardt for. Vi gikk til pause med 14-14.

Satte forsvaret

I andre omgang fikk vi satt forsvaret mye bedre, og vinner en periode 9-0 midtveis. Da var det avgjort, og vi gikk seirende ut av kampen med en 32-21 seier. Vi tar igjen med oss at vi kun slapp 21 mål.

Fakta Kampfakta Ålgård 2-Randesund 21–31 (14-14) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca 150 tilskuere i Gjesdalhallen 2 (Nye) Dommere: Bjørn-Christian Roksvåg og Valton Hoxha. Utvisninger: Ålgård 2 1x2 min, Randesund ingen. Toppscorer Ålgård 2: Emilia Giske, 6 mål. Randesund: Lisa Nordseth 6, Helene Mortensdatter Isachsen 1, Kristine Hårtveit Thomassen 1, Hanne Byklum 1, Anne Linn Eriksen 5, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø 8, Linea Fronth Hovland 2, Ingrid Vehusheia 3, Anne Charlotte Benestad Rosenvold, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke, Camilla Hennig-Olsen, Mina Pauline Gregersen 5.

Kampen mot Nærbø på søndag visste vi ville bli tøff. Jentene hadde nok i bakhodet at dette er en veldig viktig kamp å vinne dersom vi skal fortsette å ha forspranget i toppen av avdelingen. Vi startet veldig bra og gikk tidlig opp i en 4-0-ledelse.

Så begynte vi å gjøre upressede tekniske feil, og vi ble ekstremt unøyaktige i avtalene våre. Det tok ikke lang tid før Nærbø var med i kampen igjen, og vi gikk til pause med en 14-10 ledelse. I pausen hadde vi fokus på at Nærbø aldri ville gi opp, og at vi måtte gi alt da vi kom på banen igjen.

Vi skaffet oss en komfortabel 23-16-ledelse med 12 minutter igjen av kampen. Som nevnt tidligere, gir Nærbø aldri opp. Aldri. Da vi ble komfortable med ledelsen, sluttet vi å være kyniske og hardtsatsende framover. Nærbø giret seg opp, og vi kom aldri opp på samme tenningsnivå.

Ledelsen ble hentet inn

Dårlige vurderinger, dårlige skudd og slappe returløp gjorde at Nærbø tok igjen ledelsen. Med ett minutt igjen røyk vi på en tominutters utvisning, og Nærbø scoret på påfølgende sjanse. 24-24 sto det med 40 sekunder igjen da vi tok timeout.

Vi hadde én spiller mindre, og vurderte om vi skulle ta ut målvakt for å sette innpå en sjette spiller, eller om vi ikke skulle ta noen sjanser. Vi gikk for den sjette spilleren og seier.

Thrilleravslutning

Vi spilte et langt angrep som planlagt, og ved siste pasningen ved passivt scoret vi fra ni meter. Det påfølgende returløpet var mesterlig, og med ti sekunder igjen hadde Nærbø ett angrep med én spiller mer. Vi fikk brutt pasningsbanen og ballen havnet ut av kontroll.

Nærbø fikk et frikast fra 14 meter som ble reddet, og vi vant 25-24 etter en høydramatisk slutt på kampen. Vi er ikke veldig fornøyd med denne kampen, men til tross for det, klarte vi å dra seieren i land, og vi slapp nok en gang inn få mål. 24 mål er maksimumsgrensa vi har satt oss for tillatte baklengs, og det klarte vi for sjuende gang de siste åtte kampene.

Fakta Kampfakta Nærbø-Randesund 24–25 (10-14) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca 150 tilskuere Nye Loen Nærbø Dommere: Bjørn Dahle og Glenn Sigurd Grøsfjeld. Utvisninger: Nærbø 2 2x2 min, Randesund 1x2 min. Toppscorer Nærbø: Lene Sola Tveit, 7 mål Randesund: Lisa Nordseth3, Linea Fronth Hovland1, Helene Mortensdatter Isachsen1, Kristine Hårtveit Thomassen, Hanne Byklum1, Anne Linn Eriksen 5, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø 3, Ingrid Vehusheia 5, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 4, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke, Camilla Hennig-Olsen, Mina Pauline Gregersen 2.

Nå skal vi ha et par tøffe treninger før vi tar langhelg og lader batteriene inn mot den neste, viktige perioden. Det ser lyst ut i forhold til å kapre førsteplassen, men vi behandler hver kamp framover som en finalekamp.

Etter 17 spilte kamper har vi 16 seiere og topper 2. divisjon avdeling 2 med 32 poeng. Det er fire poeng mer enn Våg på andreplass, som også har spilt 17 kamper. Runar på tredjeplass har 26 poeng på 16 kamper.