Mitt drømmelag: Jan Ove Naglestad

Kristiansanderen Jan Ove Naglestad (60), som har spilt eliteseriefotball både for Start og Lyn, har satt opp sitt drømmelag i en 1-4-3-3-formasjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristiansanderen Jan Ove Naglestad (t.h.) deler på dette bildet fra 2004 ut en pris til Jesper Mathisen, som da ble årets ungdomsspiller i Agder. Naglestad ble samtidig kåret til ungdomstrener i Agder. Bak står Teddy Moen fra Norsk trenerforening. Foto: Torstein Øen

Brukergenerert innhold

Jan Ove Naglestad

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Roald Rørheim (62). Da jeg spilte i Start, var det landslagskeeper Roy Amundsen og Roald Rørheim som var keepere. Selv om Roy ble regnet for å være en bedre keeper enn Roald på den tiden, hadde Roald noen egenskaper som jeg satte veldig pris på. Han var ikke mye dårligere enn Roy, og så hadde han en fantastisk måte å ta imot unge lovende spillere på, spillere som kom fra klubbens meget gode juniorlag på den tiden. Når vi unge spilte på lag med Roald på trening, fikk han oss til å senke skuldrene våre slik at vi våget å prøve ut det potensialet vi hadde.

Høyre back: Thor Einar Andersen (60). Thor Einar spilte jeg sammen med helt fra lilleputt (9-12 år) og fram til seniorlaget. Han spilte midtstopper og stoppet det som kom. Med dette årskullet (1960) i Start vant vi alle de åtte strake kretsmesterskapene fra lilleputt til junior, Norway Cup, Dana Cup m.m.

Thor Einar var i hele junioravdelingen ett hode høyere enn alle andre og hadde derfor alltid et fysisk fortrinn. Mange trodde han ville stagnere når de andre tok ham igjen fysisk, men det skjedde aldri. Han spilte både på gutte- og juniorlandslaget, ble seriemester med Start i 1978 som juniorspiller og seinere i 1980 som seniorspiller. Thor Einar var også flink på skolen, reiste til Oslo og studerte som lege, og var seinere landslagslege for Norges fotballherrer i flere år.

Anders Giske i duell med Diego Maradona (t.v.) i en privatlandskamp mellom Norge og Argentina i 1986. Foto: NTB scanpix

Høyre midtstopper: Anders Giske (60). Jeg gikk i samme klasse med Anders på Gymnastikkskolen på Haakonsvern i Bergen i 1979/80. Det året trente jeg sammen med Anders i Brann. Han var på den tiden en bauta i Branns midtforsvar. Vi hadde mange fotballfighter i gymsalen på Haakonsvern. Han var en «lur rev» med utrolig god fotballforståelse. Seinere var han innom Lillestrøm før han avsluttet med flere sesonger i tysk Bundesliga, hvor han bl.a. spilte for Bayer Leverkusen og FC Köln. Han fikk også med seg 39 landskamper for Norge.

Venstre midtstopper: Johan Kvame Naglestad (26). Jeg måtte jo bare ta med sønnene mine på dette drømmelaget. Johan startet som spiss og bøtta inn mål da jeg trente ham i Vågs junioravdeling 1999–2007. En langvarig skade medførte at han måtte ta et «hvileår» som midtstopper. Dette fungerte så bra at da han ble kvitt skaden, ville han bare fortsette på denne plassen. I dag spiller han midtstopper på Fløys A-lag i 2. divisjon. Han er fysisk sterk, god i lufta og god til å takle. Han er garantist for seks-ti mål per sesong som midtstopper, de fleste på offensiv dødballer. Han er en mester på cornerinnkast, noe som Fløy bruker taktisk i alle kamper.

Venstre back: Ditlev Ueland (32). Ditlev oppdaget jeg da jeg var trener i Søgne fra 2009 til 2012. Jeg trodde ikke det fantes så gode spillere som Ditlev i 3./4. divisjon. Han er meget fotballklok, har et vanvittig hardt og presist skudd og serverer pasninger på internasjonalt nivå. Bortsett fra en-to sesonger i Donn har han alltid spilt i Søgne. Med litt større ambisjoner som ung kunne han ha spilt på et mye høyere nivå.

Harald Haugland i Donn-drakta. Til venstre Morten Hæstad og til høyre Osmund Grytdal, begge Start 2-spillere. Foto: Torstein Øen

Høyre midtbane: Harald Haugland (36). Harald var et supertalent i Start som dessverre ga seg allerede som 19-20-åring. Han var min elev i kroppsøving på Oddemarka i tre år. Han imponerte med en vanvittig arbeidskapasitet og var utrolig kvikk i beina, og vanskelig å komme forbi. Han hadde godt blikk, var god til å drible og herjet over hele banen.

Sentral midtbane: Frank Våge Skårdal (50). Frank var min elev i 7. klasse da jeg jobbet som gymlærer i Lyngdal i 1983. Han viste tidlig fram sitt fotballtalent, men imponerte minst like mye med joggesko og terrengløp i Lyngdalsskauen. Denne fantastiske utholdenheten skulle jeg seks-sju år seinere se igjen på Starts midtbane. Der imponerte han så mye med sin arbeidskapasitet, at han også ble belønnet med fire ungdomslandskamper. Frank er så vidt jeg vet den eneste eleven jeg har hatt som er blitt bestefar for andre gang. Snakk om å få meg til å føle meg gammel som tidligere lærer til en 2-barns bestefar.

Tom Sundby: En av Norges beste fotballspillere på 80-tallet. Foto: NTB scanpix

Venstre midtbane: Tom Sundby (59). Jeg hadde den glede av å spille sammen med Tom i Lyn i 1981 da jeg gikk på Idrettshøyskolen. Vi debuterte i eliteserien med hver vår scoring i samme kamp i 1981, og spilte sammen i angrepsrekka ut sesongen. Etter to sesonger i Lyn signerte han for Lillestrøm. Han ble etter hvert så god at han fikk 39 landskamper. Han debuterte for landslaget i 1983 og spilte fast der til han ble «slaktet» av Steve Nicol (Liverpool) i en landskamp mot Skottland. Både menisk og korsbånd røk. På dette tidspunktet var Tom Sundby en av Norges beste spillere. Han hadde da vært svært delaktig i Norges seiere mot Italia (1985), Argentina (1986) og Frankrike i 1987. Han var også med da Norge spilte 1–1 mot Brasil i 1987.

Høyre ving: Svein Mathisen (1952–2011): Ingen over, ingen ved siden. Sørlandets beste fotballspiller gjennom tidene. Han var svært delaktig i Starts to seriegull i 1978 og 1980. Som spiss ble man foret med geniale og presise pasninger fra Svein. Han hadde ekstreme dribleferdigheter og scoret mange mål, mange av den spektakulære sorten. Han fikk 25 landskamper for Norge og vil alltid forbli en legende i Start og norsk fotball.

Midtspiss: Markus Kvame Naglestad (29). Min andre sønn, Markus, har bøtta inn mål siden han begynte å spille fotball i Våg som sjuåring. Som 13-åring satte han scoringsrekord i klubben med 147 mål på én sesong. Som 23-åring ble han draftet til Major League-klubben New York FC og trente med stjerner som David Villa og Frank Lampard. En kneskade hindret kontrakt og det ble operasjon og retur til Norge. I Norge har Markus spilt fire-fem sesonger i 2. divisjon og scoret i snitt 25 mål per sesong. Han har også spilt for Sandefjord i eliteserien. Markus spiller i dag i Egersund hvor han i 2019-sesongen var toppscorer i landets tre øverste divisjoner med 26 mål. Han har en ekstremt god frisparkfot og scorer åtte-ti mål på frispark hver sesong.

Venstre ving: Finn Harald Benestad (60). Finn Harald er nok for de fleste en ganske ukjent fotballspiller. Han spilte sammen med meg i junioravdelingen i Start på 1970-tallet og var en fantastisk playmaker. På åtte sesonger i Starts junioravdeling scoret jeg omtrent 500 mål, og Finn Harald hadde mange assister til disse målene. Han hadde det såkalte hovmesterblikket og kunne slå pasningene akkurat der han og medspillerne ønsket. Han var liten og lett og var ofte skadet. Dette var nok en av grunnene til at det ikke ble så mange år med seniorfotball for ham.

Innbyttere:

Vikings Alf-Kåre Tveit (t.h.) jubler over sin 1-0-scoring mot Molde i NM-finalen i 1989. Her gratuleres han av Trond Soltvedt. Foto: NTB scanpix

Arild «Tusse» Tønnesen (55) og Alf Kåre «Flyveren»Tveit (52). Begge var unge og lovende ungdomsspillere i Lyngdal og trente med A-laget da jeg spilte for Lyngdal. De var begge raske og tekniske angripere som slo gjennom i eliteserien noen år seinere. «Tusse» spilte flere sesonger i Start og Vålerenga, mens Alf Kåre spilte for Viking og ble kjent som «Flyveren» etter sine målfeiringer. Han vant både serie og cup med Viking.

Trener:

Egil Drøsdal (+). Egil var en ildsjel i Starts junioravdeling på 70-80-tallet. Han var en god trener og en utrolig motivator. På denne tiden hadde Start uten tvil landets beste junioravdeling og mye av æren for dette skyldtes Egil.

Kriterier for laguttaket:

Som aktiv i fotballmiljøet som både trener og spiller i mer enn 50 år, har jeg møtt mange gode spillere og fine mennesker fra tre fotballgenerasjoner. Jeg har også hatt den glede av å ha noen av de største fotballtalentene på Sørlandet i kroppsøving på Oddemarka skole.

Når jeg har satt sammen mitt drømmelag, har jeg brukt en blanding av hjerte og fornuft. Kriteriene for å bli tatt ut som spiller på dette laget, er at jeg enten har spilt sammen med dem, trent dem eller hatt dem som elever på skolen. Spillerne kommer fra tre ulike tidsepoker, men hvis de hypotetisk sett hadde spilt sammen da hver av dem var på sitt beste, hadde dette vært et fantastisk godt lag. Noen har lagt skoene på hylla for lenge siden, mens andre spiller aktivt ennå.

Laget består av flest offensive spillere, så jeg har derfor valgt en 1-4-3-3- formasjon.

Beste medspiller:

Jevnt mellom Svein Mathisen og Tom Sundby.

Tøffeste motspiller:

Anders Giske.

Beste fotballminner:

Jeg har to gode minner som aldri glemmer. Det første var i 1975, da Starts guttelag vant finalen i Norway cup. Vi vant alle kampene i turneringen, inklusiv finalen med 2-0. Jeg scoret begge målene, ble kåret til finalens beste spiller og fikk halve førstesiden i Dagbladet med tekst og bilde. Vi hadde et fantastisk guttelag på den tiden med fire guttelandslagsspillere og vi tapte ikke en eneste kamp gjennom hele sesongen.

Mitt andre store minne var debuten med Lyn i eliteserien på Ullevål stadion. Vi slo daværende sølvlag Moss 5-0 og jeg scoret det tredje målet. Jeg møtte landslagsback gjennom 11 år ( 1973-84), Svein Grøndalen, med 77 landskamper og han ble byttet ut tidlig i 2. omgang. Han var ikke skadet. Deilig følelse.

Største skuffelse:

Ble skadet uka før guttelandslaget skulle spille nordisk mesterskap på Island. Norge vant, mens jeg satt hjemme med sju sting i låret etter et knivkutt.

En artig historie:

Vi hadde en midtstopper på Sødal som ble «skadet» hver gang han gjorde en tabbe. Hvis han så at eget tilbakespill til keeper ble for laust og dermed snappet av motstandernes spiss, fikk han ofte «strekk» i samme øyeblikk. Motivet bak den konstruerte «strekken» var jo at vi skulle tro at tabben kom på grunn av den og ikke av et dårlig utført tilbakespill. Hvis spissen scoret etter tilbakespillet, måtte som regel vår midtstopper byttes ut pga. «strekken». Hvis spissen derimot bommet på gratissjansen, kunne vår midtstopper fortsette etter litt «stell» på sidelinja. Dette skjedde flere ganger per sesong.

Foto: Privat

Jan Ove Naglestad

Født: 29. februar 1960.

Yrke: Lærer ved Oddemarka skole.

Aktiv som spiller: Start og Lyn i eliteserien, Sødal og Lyngdal i 2. og 3. divisjon.

Spillende trener: Lyngdal, Sødal.

Trener: Søgne og Gimletroll senior, sju år i Vågs junioravdeling.

Les flere drømmelag her