Etter snart 3,5 år med crossfit er det deilig å se at all tid og energi jeg legger ned i treningen gir resultater. Og i disse koronatider er det fullt mulig å holde treningen ved like.

Marte Myhre (23), som snart er utdannet sykepleier i Kristiansand, ble i månedsskiftet februar/mars nummer 13 i kvinneklassen i kvalifiseringen til NM i functional fitness senere i år. Foto: Daniel Wiese-Møller

Marte Myhre

UTØVERBLOGG: Jeg har vært aktiv innenfor idrett helt fra jeg var liten og har alltid hatt det som min største fritidsaktivitet. Jeg har vært innom svømming, turn, riding, alpint, fotball og håndball. Ballidrettene var de som vekket størst interesse, og utover ungdomsårene var det på håndballbanen jeg la ned den største innsatsen.

Etter mange år på parketten sa vel kroppen ifra at nok var nok. Jeg ble plaget med skader, både beinhinnebetennelse og kneproblematikk, og det gjorde at motivasjonen sank betraktelig. Dette var hovedgrunnen til at jeg begynte å se meg rundt etter en annen idrett.

Inkluderende miljø

Da jeg flyttet ned fra Østlandet til Kristiansand sommeren 2016, husker jeg at jeg gikk tur med mine foreldre. I sentrum passerte vi et crossfitsenter, og jeg måtte umiddelbart gå inn for å se hva slags sted dette var. Jeg hadde hørt litt om denne treningsformen fra før, men visste ikke så mye om hva det gikk ut på.

Da jeg åpnet dørene, så jeg kvinner og menn gjøre muscle ups i ringene, løfte tunge vekter og svette som gale. «Her må jeg bare begynne, og det med en gang!» sa jeg til foreldrenee mine. Og det gjorde jeg også og har ikke angret et eneste sekund siden. Jeg kjente ingen der fra før, men takket være det inkluderende miljøet fikk jeg meg raskt mange nye venner og bekjente.

Håndball og crossfit

Til å begynne med trente jeg crossfit samtidig som jeg spilte håndball for AK-28. Det gikk for så vidt fint å kombinere disse, helt fram til jeg etter hvert ble mer ivrig innen crossfit. Da ble belastningen for stor, og skadene kom tilbake. Etter to sesonger med AK-28 valgte jeg å legge håndballen på hylla. Det frigjorde enormt mye tid som jeg kunne tilbringe på crossfitsenteret.

Derfor har jeg det siste halvannet året fått lagt ned mange timer med spesifikk trening.

Blod på tann og konkurranseinstinkt

Jeg er vant til å trene med det formål å prestere på ulike arenaer, og derfor synes jeg det er en stor motivasjonsfaktor i seg selv at man har mulighet til å konkurrere i functional fitness dersom man ønsker det. Man kan vel også trygt si at jeg har et lite snev av konkurranseinstinkt, så det passer meg veldig bra!

Til tross for liten erfaring deltok jeg i min første konkurranse allerede etter kun noen måneder med crossfit. Det var Kvadraturen showdown, en lavterskel lagkonkurranse som ble arrangert der jeg trener. Dette er en årlig konkurranse, og jeg har nå deltatt tre ganger. Hvert år har jeg og min team-mate klatret noen plasser på resultatlista, og gått fra en 18. plass første året til en 8. plass i 2019.

Det var etter fjorårets sommerkonkurranse «Nordic beach brawl» og «crossfit Open» på høsten at jeg så at all treningen ga resultater. I Crossfit Open endte jeg på en 24. plass i Norge totalt, noe jeg aldri hadde trodd jeg skulle klare. Det ga meg en enorm motivasjonsboost, og jeg ser for meg å delta i mange flere konkurranser i framtida.

Spennende tider i vente

Årets mål var å kvalifisere meg til NM i functional fitness. Kvalifiseringen var i månedsskiftet februar-mars. Testene vi måtte gjennomføre var harde og utfordrende, men også morsomme og allsidige. Jeg endte til slutt på en 13. plass, og med det klarte jeg å sikre en plass til NM som etter planen skal arrangeres i Sandnes 11.–13. september 2020. Det er de 40 beste kvinnene og mennene som får invitasjon til å delta i NM.

Vi er også en liten gjeng fra Kvadraturen functional fitness-klubb som har kvalifisert til og skal delta på en internasjonal konkurranse i Belgia i slutten av mai. Dette er en lagkonkurranse hvor en gutt og en jente er på lag. Jeg ser veldig fram til dette, og krysser fingrene for at den ikke avlyses på grunn av Covid-19.

Mest for gøy og det sosiale

Det er jo alltid gøy å se hvor god man kan bli i en idrett. Men til tross for at jeg er glad i å konkurrere, vil jeg si at jeg trener crossfit fordi jeg synes det er utrolig morsomt. Det er en svært effektiv og allsidig treningsform som utfordrer kroppen innenfor utholdenhet, styrke, koordinasjon og teknikk. Det er gøy å se at jeg blir litt sprekere for hver dag. Og det beste av alt er at man aldri blir utlært! Jeg nyter timene jeg tilbringer i boxen daglig. Der får jeg et avbrekk fra en ellers travel studiehverdag, og jeg får vært sosial med venner. Perfekt kombinasjon, spør du meg!

Covid-19 og veien mot NM

På grunn av situasjonen med koronaviruset har crossfitsenteret sett seg nødt til å stenge midlertidig. Når det åpner igjen, og når vi kan begynne å trene som normalt, er usikkert. Dette gjør at vi må være kreative og utføre treningen ute eller hjemme. Det er selvfølgelig trist at vi ikke får trent optimalt fram mot sommerens konkurranser, men det er ikke annet å gjøre enn å holde humøret og motivasjonen oppe, og fokusere på å holde formen ved like.

Det positive er at jeg får mulighet til å trene på ting som kanskje nedprioriteres til vanlig. Det blir blant annet mye løping og styrkeøvelser med egenvekt. Mange av øktene jeg gjør settes opp på samme måte som mange andre crossfitøkter, og øvelsene bestemmes av hva slags utstyr jeg har tilgjengelig. Det er utrolig hvor god økt du for eksempel kan få med en sekk fylt med skolebøker, noen vannflasker eller raggsokkene fra bestemor. Kun fantasien setter grenser!