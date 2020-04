Nominert til Årets nykommer

Målet mitt er å bli skateproff. Det hadde vært suverent å bli kåret til Årets nykommer på veien dit.

Landslagsutøver Simen Hægeland (19) fra Lillesand går siste året på skateboardlinjen ved Bryggeriets gymnasium i Malmö. Foto: Jetro Stavén

Simen Hægeland

UTØVERBLOGG: Jeg ble veldig overrasket og glad da jeg fant ut at jeg var nominert i kategorien årets nykommer for 2019. I år arrangerer Brettforbundet for første gang SkateboardAwards. Jeg håper mange vil stemme på meg i forkant av prisutdelingen 23. mai, som vil bli avholdt via streaming på Facebook på grunn av koronasituasjonen. I kvinneklassen er for øvrig kristiansanderen Malene Svanaasen (15) nominert som årets nykommer.

Skateboardlinje

Jeg går for tiden siste året på videregående skole i Malmö i Sverige der jeg har bodd de tre siste årene. Skolen jeg går på har egen skateboardlinje, og jeg går der for å satse på idretten min. Jeg går i samme klasse som Petter Brunvatne fra Kristiansand, som skrev dette innlegget før koronakrisen.

Jeg konkurrerer mye både nasjonalt og internasjonalt. I august i fjor deltok jeg i World Cup Skateboarding i Vigo i Spania. Jeg kom på 1. plass i åpen kvalifisering den første konkurransedagen. I semifinalen møtte jeg gode skatere fra hele verden som var forhåndskvalifisert, men klarte å oppnå finaleplass. I finalen kom jeg på 7. plass, noe som er den beste plasseringen for en norsk skater i 2019.

Foto: Jetro Stavén

Skadet før EM

I høst ble jeg invitert via det norske landslaget til å delta i europamesterskapet som skulle avholdes i Russland. Dessverre skadet jeg meg under trening dagen før konkurransen og fikk ikke deltatt, men hadde likevel en fantastisk tur til Russland. I november ble jeg på nytt invitert til å delta sammen med landslaget. Denne gangen gikk turen til Brasil og OL-kvalifiseringskonkurranse. Nivået i verdenseliten er skyhøyt. Jeg havnet midt på treet i konkurransen og er fornøyd med egen innsats.

Like før jul ble jeg offisielt tatt opp på det norske landslaget i skateboarding.

På grunn av koronaviruset har det ikke vært mange konkurranser så langt i 2020. I februar var jeg imidlertid deltaker i konkurransen Simple Session i Estland i regi av World Cup Skateboarding. Blant 58 deltakere fra hele verden kom jeg til finalen og havnet på 11. plass.

Flytter snart tilbake til sør

Skateboard skulle for første gang være OL-gren i år. Ettersom OL og mange av kvalifiseringskonkurransene er utsatt, vil det kommende året bli mange reiser over hele verden for å konkurrere. Jeg må selv betale reiser av egen lomme, men er takknemlig for at foreldrene mine stiller opp og dekker mange av utgiftene mine.

Denne våren er jeg ferdig på videregående skole og flytter tilbake til Sørlandet.

Jeg ønsker på sikt å bosette meg i Oslo for å kunne satse fullt og helt på skateboarding. Drømmen min er å bli profesjonell og en dag kunne leve av skating.