Dronning i rosa

Finsland-hoppa Dronning Af Sola vekker oppsikt på travbanene med sin rosa sulky.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Hun er lett å kjenne igjen i sin rosa sulky, Dronning Af Sola. Sammen med Johan Kringeland Eriksen vant hun onsdag sin kvalifisering til Hoppederby på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud

Brukergenerert innhold

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

Onsdag vant hun sin kvalifisering til Hoppederby og seiler opp som en av favorittene i storløpet.

Travhestenes sulkyer er som oftest fabrikklakkerte i standardiserte, konservative farger som svart, blå og hvit. Da Natalie Iselin R Sviland fra Finsland skulle lakkere om ei vogn som trengte oppussing, gikk friskusen for et noe mer utradisjonelt fargevalg. Sulkyen endte opp som rosa.

– Jeg hadde sulkyen stående hjemme, og da den trengte oppussing tenkte jeg at jeg så klart måtte lakke den rosa. Jeg har jo sans for den fargen, forteller 31-åringen, som tidligere har vært lett å få øye på i løpsbanen med nettopp rosa hår selv, med et smil.

Natalie Iselin R Sviland eier og trener Dronning Af Sola. Her etter seier på Forus med en Spang Kinge i 2016. Foto: Morten Skifjeld

Sviland kjøpte nå fire år gamle Dronning Af Sola på auksjon i 2017, en avgjørelse som virkelig har båret frukter. 16 starter så langt i karrieren har gitt fem seire og fire andreplasser, onsdag kom det foreløpige høydepunktet da sørlandshoppa nedkjempet ledende Briskeby Anna og vant sin kvalifisering til Hoppederby på Bjerke. Kusk Johan Kringeland Eriksen kunne finkjøre hoppa inn til ny personlig rekord på den sterke vinnertida 1.25,7a/2100 meter.

– Dette var bare nydelig, strålte eier og trener Sviland i seiersintervjuet.

Finalen kjøres på Bjerke lørdag 12. september.