Arendal-spiss rammet av kyssesyke

Markus Håbestad (21) kan miste mye av høstsesongen, etter at han forrige uke fikk konstatert kyssesyken.

Markus Håbestad er trolig tidligst tilbake i seriespill i oktober. Foto: Arendal Fotball

Det er usikkert hvor lang tid det vil gå før Håbestad er frisk og kan trene igjen. I de fleste tilfeller kan man være symptomfri i løpet av to-fire uker, men trenger likevel en lengre periode på å bli helt friske og kunne starte med hard fysisk trening. I beste fall kan det bety at Markus kan være tilbake i oktober.

Beinbrudd

Sykdommen kommer svært ubeleilig på alle vis, også for klubben.

Anders Bjørge. Foto: Arendal Fotball

I forrige uke pådro nemlig spisstalentet Anders Bjørge seg et beinbrudd på trening – noe som også betyr et lengre skadefravær for unggutten som har hospitert fast med A-stallen i år. Dermed er to unge, lokale spisser plutselig satt ut av spill for lengre tid.

Terminert kontrakt

Parallelt med dette har klubben også blitt enige med Andreas Bruhn Christensen om å terminere hans kontrakt etter en lang periode med skadetrøbbel. Han spilte sin siste kamp for Arendal 18. august i fjor og har siden det jobbet med å bli skadefri, uten at legene ennå helt har klart å finne ut av skadeproblemene hans. Han velger derfor nå å flytte tilbake til Danmark.

Andreas Bruhn Christensen Foto: Arendal Fotball

Fra før er det kjent at Avni Pepa også er ute med en langtidsskade, og det er uklart når han kan være tilbake i trening igjen.