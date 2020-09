De «hellige» 10.000 skrittene

Rådet om de anbefalte 10.000 skrittene om dagen er ikke nødvendigvis like relevant for alle.

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Julie Rafoss Personlig trener

Det er en kjent greie at det lenge har blitt anbefalt å gå 10.000 skritt hver dag for å forebygge skader av å sitte for mye stille og bevege seg for lite. Generelt sett er det et godt råd, spesielt for dem som har en stillesittende arbeidshverdag og kanskje lite aktivitet på fritida også. Men gjelder det for alle?

La meg bruke meg selv som eksempel. Jeg trener styrke fire ganger i uka relativt tungt og har gjerne en joggetur og en skogstur/topptur utenom. På styrketreningsdagene har jeg gjerne jobb store deler av dagen utenom hvor jeg beveger meg rundt i treningslokalet og til og fra toalettet. Dette tilsvarer 6000-8000 skritt. For meg som da har hatt en tung styrkeøkt og vært på beina så å si hele dagen er det lite poeng i å hige etter de resterende 2000-4000 skrittene (med mindre det faller naturlig gjennom husarbeid og lignende etter jobb) for å nå det «hellige tallet».

Viktig hviledag

En dag i uka har jeg ofte hvile fra trening hvor jeg da bare gjør vanlige huslige sysler og ærend. Da ender jeg kanskje opp i 4000-5000 skritt. Denne hviledagen er dog veldig viktig for meg for at kroppen skal fungere til det jeg utsetter den for de resterende dagene. I stedet for å springe rundt for å oppnå 10.000 skritt denne dagen har jeg heller fokus på å være i lett bevegelse. Er du med på hva jeg mener?

Foto: Privat

Jeg hadde en samtale med en kunde om dette, som en lørdag hadde vært kokk og servitør i et bryllup. Hun hadde stått og gått hele dagen, dog korte strekninger, men likevel vært alt annet enn stillesittende. Skrittelleren på klokka hennes viste 7500 skritt. Hun var helt kokt etter en stressende og hektisk dag, men var også fortvilet fordi hun følte hun måtte gjøre enda mer for å komme i mål med aktivitetsmålet. I dette tilfellet mener jeg at rådet om 10.000 skritt blir misvisende. Dama hadde vært på beina hele dagen og hatt minimalt med minutter sittende på rumpa. Det å hige etter disse 2500 resterende skrittene blir ubetydelig.

Poenget med rådet i utgangspunktet, tror jeg, er å gi folk en pekepinn på at man bør stå og gå mer enn man sitter stille i løpet av en dag for å forebygge diverse helseplager. Det er ingenting hellig med tallet 10.000 og det er heller ikke feil om man havner rundt 6000–8000 skritt. Alt handler om hvor mye bevegelse du er i og hvor mye du sitter kontra hvor mye du er i aktivitet.

Viktigst: Bruk kroppen!

Om du løper bakkeintervaller i 20 min og går og står som normalt resten av dagen, kan du fint være fornøyd med dagens innsats, selv om du kanskje ikke har nådd 10.000 skritt. Tenk over hva du faktisk bruker kroppen til i løpet av dagen og ha heller fokus på å bruke den jevnlig, utfordre den og få opp pulsen flere ganger i uka, i forskjellige former samt å få nok hvile. Det er det som helsebringende!

Sett deg gjerne skrittmål om det er motiverende for deg, men ikke forsøm annen aktivitet som kroppen har godt av men som kanskje ikke gir deg så mange skritt på telleren. Bevegelse er bra og kroppen har så godt av å bli utfordret. Ha fokus på det i stedet – hva enn det innebærer for deg og din kropp.

