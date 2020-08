I godt slag før sykkel-NM

Sist helg tok jeg min første pallplassering i norgescupen. Det gir selvtillit før lørdagens fellesstart i junior-NM.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Magnus Sørbø (18) fra Gjerstad føler seg i bra slag før NM fellesstart i juniorklassen lørdag 22. august. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Magnus Sørbø

UTØVERBLOGG: Jeg var så heldig å få muligheten til en rekordtidlig sesongstart i år. 1. mars sto jeg på startstreken med laget jeg sykler på, Ringerike SK junior, i juniorutgaven av Kuurne-Brussel-Kuurne. 42. plass ble resultatet i klassikeren som åpner sesongen, som må være en godkjent start som beste norske. Få dager seinere skulle kofferten pakkes på nytt, men det satte Covid-19 en stopper for. Selv ble jeg pålagt karantene etter sesongstarten i Belgia, så hjemreisen til Gjerstad måtte utsettes noen dager til karantenen var «ferdig sonet».

​Vi skjønte fort at det var lenge til det ble sykkelritt igjen, så her gjaldt det å finne nye mål å trene mot. For min del var det null problem å fortsette med grunntrening som allerede var gjort i flere måneder nå. I fjor sommer hadde jeg en litt stygg velt på trening, som gikk litt utover ryggen i ettertid.

På sølvplass i norgescupstevnet sist helg, bak vinneren Oskar Myrestøl Johansson. Foto: Privat

Endelig løsnet det

Ryggproblemene preget veldig slutten av sesongen, og etter uendelig mange timer tøying begynte det endelig å løsne litt rundt juletider. Da alle sykkelrittene ble avlyst, så jeg ikke noe poeng i å ligge på latsiden og trekke i håndbrekket treningsmessig. Som andreårs-junior nærmer seniorkarrieren seg voldsomt, og all trening man «setter i banken» her får man bruk for.

Ettersom det ikke skjer så utrolig mye i Gjerstad, gikk dagene i trening og skole. Skolen la veldig godt til rette for nettundervisning, som resulterte i at jeg kunne øke den totale mengden trening i uka litt, ettersom restitusjon ble mye bedre nå som jeg var på hotell hjemme i Gjerstad.

Foto: Privat

Lillebror i siget

En del av treningen har blitt gjennomført med min to år yngre bror, Halvor, som de siste årene har tatt store steg. På bakkeintervaller har det vært en kamp å få han av hjulet, og det er stas å få dele mange av timene på sykkel med han. Det er jeg som lager treningsplanen hans, og de siste månedene har det blitt brukt mye tid på å planlegge treningens hans. Det siste året har han også tatt enorme steg, som ble belønnet med to sølv i ungdomsmesterskapet.

Sammen med hybelkamerat Oskar Myrestøl Johansson (t.h.) Foto: Privat

​111 dager etter sesongstarten var det igjen klar for ny sesongstart, da på 20 km tempo på Kongsvinger. Jeg har brukt temposykkelen mye i denne perioden, det var derfor godt å få igjen for det med en 3. plass. For å trimme konkurranseinstinktet har det blitt kjørt rekordforsøk for juniorer på tempo. 10 km i Revetal, alle tre deltakere syklet under gammel rekord. Hybelkamerat Oskar Myrestøl Johansson var sterkest. Tidligere rekorder på 20 og 30 km ble også slettet, mye sterke tider her og Oskar står nå med tre rekorder.

Andreplassen i norgescuprittet sist helg gjorde godt for selvtilliten. Foto: Privat

​I sist helgs norgescuprunde fikk jeg med meg en gledelig 2. plass på søndagens fellesstart. Rittet ble preget av mye hardkjør, og etter god hjelp fra laget kom jeg meg opp til det avgjørende bruddet. En rytter var allerede av gårde fra bruddet, men jeg vant spurten i bruddet og sikret min første pallplass og beste plassering i norgescupen. For spesielt interesserte, så er dette Strava-filen.

Det gjør godt å vite at jeg har mange krefter i banken nå før NM fellesstart lørdag 22. august. Jeg gleder meg!