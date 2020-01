Stafettglede på Bortelid

ÅSERAL: Søndag ble den tradisjonsrike stafetten Vindbjartmixen arrangert i solskinnet på Bortelid. Det var godt å se sola etter plaskregnet på samme skistadion lørdag. Oddersjaa hadde 12 lag på startstreken. Verdens eldste skiklubb gleder seg over rekrutteringen, for åtte av lagene besto av løpere under 13 år.

Hvert lag har to løpere der hver løper går to etapper. Mange gikk sin aller første stafett, og det ble øvd og terpet på vekslinger før start. Alle viste en forrykende innsats på det skarpe føret. Stemningen var upåklagelig og heiaropene runget over stadion. I vekslingsfeltet var det til tider ganske hektisk. Og akkurat som i sprintheatene under World Cup i Dresden, ble det noen fall i de tette duellene i skiløypene. Oppsummeringen etter målgang var soleklar: Å gå stafett er kjempegøy.

Takk til Vindbjart som arrangerte to flotte skirenn på Bortelid. Til helga tester flere av regionens skiløpere formen på Oslo Skifestival som arrangeres i Holmenkollen.

