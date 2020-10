Arendal-kapteinen ble matchvinner

Sune Kiilerich klarte det flere andre Arendal-spillere ikke har maktet denne sesongen: Å score på straffespark.

Sune Kiilerich scoret det eneste målet i søndagens 1-0-seier mot Sotra. Foto: Arendal Fotball

Arendal Fotball

Tidligere i uka signerte Sune Kiilerich kontraktforlengelse i Arendal – og søndag ble han altså matchvinner da Arendal vant 1-0 borte mot Sotra. Han fikk muligheten fra straffemerket etter 37 minutter og sendte keeperen en vei og ballen i motsatt hjørne.

Effektivitet

Den scoringen ble matchavgjørende. Selv om Arendal enda en gang produserte til dels store sjanser, så har åpenbart trener Roger Risholt og co. fortsatt en jobb å gjøre på treningsfeltet med å sørge for bedre effektivitet.

Uansett var bortekampen mot Sotra et stort skritt i riktig retning, spesielt sammenlignet med tilsvarende oppgjør for en drøy måned siden. Den gangen tapte Arendal 2-1, blant annet etter et misbrukt straffespark.

– Jeg er veldig godt fornøyd med 1. omgang, fastslår Roger Risholt og fortsetter:

– Vi skaper massevis av sjanser og burde egentlig punktert kampen på et tidlig tidspunkt.

Spilt lave

Likevel ledet altså Arendal bare med ett mål da lagene gikk til pause. Og etter hvilen var det et mer offensivt Sotra-lag som forsøkte å komme inn i kampen igjen.

Arendal måtte også gjøre et bytte etter bare noen få minutter av 2. omgangen, da Fabian Ness måtte ut med skade.

Kampbildet ble dermed annerledes enn før pause.

– Sotra gjorde åpenbart flere justeringer, og de sto mye høyere i 2. omgang. Vi ble spilt lavere enn vi ønsket, men samtidig føler jeg vi har veldig god kontroll på kampen. De skaper ikke en eneste ordentlig målsjanse mot oss, konstaterer Roger Risholt.

Han opplevde at Sotra startet kampen med en veldig defensiv og forsiktig tilnærming. Det ga Arendal muligheten til å dominere med ball og de helhvite styrte mye, spesielt det siste kvarteret før pause. Det var også i denne fasen av kampen det eneste målet i oppgjøret kom.

Driblekant

Straffesparket var helt korrekt idømt, etter at Stian Michalsen fintet seg inn i Sotra-boksen og ble klippet ned rett før han skulle slå inn foran mål. En strålende prestasjon av driblekanten, og selve straffesparket tok altså kapteinen selv ansvaret for.

– Jeg følte meg klar, og bestemte selv at jeg skulle ta straffen, sier kapteinen om scoringen som var hans andre (!) for Arendal i løpet av 68 kamper for klubben.

Roger Risholt innrømmer at de tre poengene var helt avgjørende for resten av sesongen.

– Uten seier i dag, hadde vi vært helt akterutseilt. Nå har vi alt å spille for i de fem kommende kampene. En ny nøkkelkamp venter hjemme mot Egersund allerede kommende helg, sier Risholt.

Viktig

Kapteinens analyse er den samme:

– En sinnssykt viktig seier. Med tre poeng nå er vi nesten helt med igjen. Vi har vært ute en stund, men nå er vi inne igjen som outsider, sier Kiilerich til Agderposten.

– Alle kan slå alle i sluttspillet, og nå gjenstår det fem finaler. Spiller vi med samme vilje som i det siste, så er det sinnssykt vanskelig å spille mot oss. Sotra spilte oss utrolig lave, men vi skapte uansett de største sjansene, sier kapteinen til avisen.

I tillegg til de tre poengene, er det enda en viktig ting Roger Risholt er storfornøyd med å kunne ta med hjem fra Sotra:

– Jeg synes laget viste en enorm arbeidsinnsats. Alle jobbet knallhardt gjennom hele kampen, og vi flyttet beina og tettet rom som gjorde det vanskelig for Sotra. I tillegg skapte vi mer enn nok sjanser. Vi må bare trene enda mer på effektiviteten, sier han.

Fakta Kampfakta Sotra-Arendal Fotball 0–1 (0–1) Straume stadion, 200 tilskuere Mål: 0–1 Sune Kiilerich (straffe, 38) Gult kort: Håvard Arefjord Foldnes, Fabian Filip Rimestad og Frederic Doksæter Falck, Sotra. Conrad Wallem og Kim Kvaalen, Arendal. Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK Arendal: Leopold Wahlstedt – Dejan Corovic, Peter Reinhardsen, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen (Magnus Nørby Madsen fra 77. min.) – Peder Nersveen, Kim Kvaalen (Jakob Rasmussen fra 70.), Conrad Wallem – Stian Michalsen (Tobias Arndal fra 77.), Omar el Ghaouti, Fabian Stensrud Ness (Håvard Meinseth fra 49.)