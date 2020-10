– Må vinne alt for å være fornøyd

Det blir bortekamper først og sist for Arendal i de seks siste oppgjørene denne sesongen. Målet er uansett å vinne hver kamp, fastslår trener Roger Risholt.

– Selv når vi møter lagene som ligger over oss på tabellen, så kommer ikke vi til å være fornøyd med poengdeling, påpeker Arendal-trener Roger Risholt, Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: I den ekstraordinære koronasesongen vi er inne i, er det altså et helt særegent oppsett for seriespillet. Sist helg avsluttet det som vanligvis ville blitt omtalt som «vårsesongen», altså de 13 serierundene der alle 14 lagene har møtte hverandre én gang. Arendal hadde uflaks med det oppsettet, i den forstand at oppsettet ga seks hjemmekamper og sju bortekamper.

Og Arendal har hatt vesentlig bedre resultater hjemme på Norac stadion enn på bortebane, så det kan ha gitt et litt svakere utgangspunkt før sluttspillet enn om Arendal hadde hatt hjemmebanefordelen i ytterligere en kamp.

I sluttspillet er det imidlertid sju lag – og dermed seks serierunder som skal spilles.

Arendal starter borte mot Sotra allerede til helgen og avslutter sesongen borte mot Vard Haugesund 21. november.

Arendals kamper i sluttspillet

Sotra – Arendal (10.-11. oktober)

Arendal – Egersund (17.-18. oktober)

Arendal – Fløy (31. oktober-1. november)

Asker – Arendal (7.-8. november)

Arendal – Bryne (14.-15. november)

Vard Haugesund – Arendal (21. november)

Det er verdt å merke seg at Arendal møtte både Sotra og Asker på bortebane i «grunnspillet» – og begge kampene endte med tap. Arendal spilte også på bortebane mot både Egersund og Fløy tidligere i høst, og dette endte med uavgjort mot Egersund og tap mot Fløy. Bryne kommer tilbake til Norac stadion i høst – etter å ha spilt uavgjort tidligere i sesongen, i en kamp der Arendal blant annet misbrukte et straffespark. Et brent straffespark ble det også da Vard besøkte Norac stadion, noe som endte i et 0-1-tap. Nå skal altså Arendal til Haugesund for å møte klubben som akkurat nå ligger på andreplass på tabellen.

Her ser du hvordan alle kampene spilles i sluttspillet i 2. divisjon avdeling 2. Foto: Privat

Spennende hjemmekamper

Trener Roger Risholt er fornøyd med oppsettet, selv om han ideelt sett hadde ønsket seg hjemmekamper både først og sist.

– De tre hjemmekampene vi får, blir alle spennende. Vi har vært gode hjemme, men hatt problemer borte i år. Vi har mye å revansjere i alle kamper. Vi tok to poeng mot disse lagene da vi møtte dem første gang i år, konstaterer han etter to uavgjorte og fire tap.

Men det skremmer ikke Risholt nå.

I de seks kampene som kommer, er treneren mest opptatt av at den positive utviklingen i det offensive spillet fortsetter.

– Jeg vil det skal være dette som kjennetegner Arendal Fotball. Vi skal være et lag som alltid angriper med mye folk og er vanskelig å møte både defensivt og offensivt, lover han.

Roger Risholt har også merket seg at Egersund ser ut til å ha funnet høstformen i det siste, samtidig som serieleder Bryne har framstått som svært stabile.

– Vard viser at de vil være med helt inn, og Asker er også et lag som har vist at de holder svært godt nivå på gode dager. Vi kjenner jo også Fløy godt, og vet at de er vanskelig å møte. Overraskelseslaget Sotra var også et lag vi fikk trøbbel med på bortebane, og de spiller uten press og med stor selvtillit etter at de har overrasket veldig positivt til nå i sesongen, sier han.

Bare seier godt nok

Men selv om det er seks motstandere som Arendal ennå har til gode å vinne mot i serien, så legger Roger Risholt listen høyt for hva Arendal skal være fornøyd med:

– Vårt mål er å vinne hver kamp. Selv når vi møter lagene som ligger over oss på tabellen, så kommer ikke vi til å være fornøyd med poengdeling. Vi går for å vinne alle kampene. Uansett, sier Roger Risholt.