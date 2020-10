Storspill sendte ØIF til semifinalen

Målvakt Kristijan Jurisic beviste igjen hvor viktig han er for ØIF Arendal da Kolstad ble slått 28-24 i kvartfinalen i NM onsdag.

Kristijan Jurisic, ØIF Arendals kanskje beste spiller denne sesongen, leverte en rekke redninger i onsdagens cup-kamp i Sparebanken Sør Amfi. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: Med matchavgjørende redninger sørget Jurisic for et komfortabelt sluttresultat, langt mer komfortabel enn hvordan denne kvartfinalen faktisk var. For selv om ØIF Arendal hele tiden førte, var Kolstad alltid hakk i hæl.

Hjemmelaget startet kampen meget bra. Gjorde forsvaret en liten feil, var det en minst like solid Kristijan Jurisic bak til å rydde opp.

Først etter snaue ni minutter klarte Kolstad å sette sin første scoring. Da hadde sørlendingene allerede scoret fem ganger. Nok en gang var det Sondre Paulsen som var den førende ØIF Arendal-spilleren framover på banen i de første 30 minuttene. Ikke like høy uttelling som i forrige kamp. Seks mål på ti forsøk halvveis.

ØIF-trener Marinko Kurtovic lot også Lars Jakobsen få starte på venstrebacken. Dansken takket for tilliten og leverte solid førsteomgang med to mål på tre forsøk. Og fortsatte det gode spillet i andre omgang. Sju scoringer på ti forsøk er helt klart årsbeste fra denne storskytteren. Han var nok nærmest til å utfordre målvakt Jurisic som banens beste spiller.

Laurits Mo Rannekleiv brukte også første omgang til å vise seg selv og alle andre at det er stadig stigning i programmet. To mål på to forsøk. Og ikke minst skaffet han ØIF Arendal 7-meter. Kristian Rammel startet omgangen som linjespiller for vertene.

Etter 17 minutter i 2. omgang utlignet Kolstad til 20-20. Det tente ØIF Arendal-gutta og snaue minutter seinere sto det 23-20 til hjemmelaget. Ved kampslutt sto det 28-24 på resultattavlen, mye takket være at målvakt Jurisic virkelig sto fram i sluttminuttene.

ØIF Arendal-statistikk etter onsdagens cupkamp mot Kolstad. Foto: Skjermdump fra handball.no