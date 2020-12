Landslagsspillere til Amazon

De aldersbestemte landslagsspillerne Kamilla Bruhjell og Idun B. Kydland har meldt overgang fra Gimletroll til Amazon Grimstad.

16-åringene Kamilla Bruhjell (t.v.) og Idun B. Kydland har tatt steget fra 2. divisjonsklubben Gimletroll til 1. divisjonsklubben Amazon Grimstad. Foto: Privat

GRIMSTAD: – Det er helt topp for oss å få inn to så talentfulle sørlandsjenter i stallen vår, sier Amazon-trener Steinar Pedersen.

På tirsdagens trening så han de to 16-åringene utfolde seg i Amazon-drakt for første gang.

– De har hatt fin utvikling siden sist jeg så dem for to år siden, da jeg jobbet i fotballforbundet og kretssystemet. Kamilla er en duellsterk forsvarsspiller med god pasningsfot, og Idun er rask og kondisjonssterk midtbanespiller, fastslår Pedersen.

Vil ta nye steg

Foreløpig rår han over en stall på rundt 20 spillere, der de langt fleste er fra Sørlandet. Kamilla Bruhjell sier følgende om overgangen til Sørlandets beste damelag:

– Jeg har lyst til å ta flere og bedre steg som fotballspiller både på og utenfor banen, og ser på Amazon som en god arena og klubb for å kunne gjøre det. Å forlate Gimletroll har vært en tøff og tung avgjørelse ettersom jeg stortrivdes i klubben. På den lille tiden min i Gimletroll etter overgangen fra Flekkefjord har jeg hatt en god utvikling og det er den jeg har lyst til å bygge videre på i Amazon.

Idun B. Kydland følger opp:

– Jeg håper på å få tatt noen gode steg i den tiden jeg er i Amazon. Jeg har spilt i Gimletroll i snart ti år og er veldig takknemlig for alle de fine årene med de forskjellige lagene der. Nå tenker jeg at jeg vil prøve meg på et litt høyere nivå og prøve å kjenne på hvordan det er å spille i 1. divisjon.

Kamilla og Idun på stadionbesøk i England. Foto: Privat

Styreleder i Amazon Grimstad, Kari Eliana Hjembo, sier at klubben ønsker å skape et treningsmiljø og en kultur som gjør at unge jenter på Sørlandet kan utvikle seg til å bli toppspillere. Hun legger til:

– For Amazon er det viktig å være med å legge til rette for en god hverdag for spillerne. Dette ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med klubbene rundt oss. I dette tilfellet har klubbene Flekkefjord og Gimletroll vært svært viktige for jentenes utvikling.

Får landslagsros

Elise Brotangen fra Kristiansand er trener for det norske landslaget for jenter født i 2004. Her har både Kamilla og Idun spilt kamper og Brotangen og melder følgende:

– Kamilla er en god forsvarsspiller som er duellsterk, har lederegenskaper og en bra fot. Idun er fotballklok, har jevnt over gode ferdigheter og dekker store rom. Begge opplever jeg som målrettet og dedikerte. Spillerne er i hovedsak selv ansvarlige for egen utvikling, men et gunstig miljø skal også legge godt til rette for dette. Det har spillerne vært hatt hittil, og nå tar de enda et steg videre. Så blir det spennende å se hvilke muligheter som byr seg, samt hvordan Kamilla og Idun håndterer ett nivå opp med større konkurranse både på trening og i kamp.