Arendal sløste med sjansene

– Vi har aldri skapt flere sjanser i en enkeltkamp tidligere denne sesongen, konstaterer trener Roger Risholt etter 0-0 borte mot Rosenborg 2 mandag.

– Vi hadde seks-sju megasjanser og til sammen over ti gode scoringsmuligheter, sier Arendal-trener Roger Risholt etter mandagens 2. divisjonskamp. Foto: Arendal Fotball (arkivfoto)

TRONDHEIM: Oppgjøret mot Rosenborg 2 kunne gitt Arendal en alle tiders mulighet til å tette noe av luken til topplagene etter at Odd 2 overraskende slo Vard 2–1 mandag ettermiddag.

Men Arendals svake borteform bidro igjen til at trepoengeren uteble.

– Det er mye å rette på spillemessig i denne kampen, men det er sjelden vi skaper så mange og store sjanser i en kamp. Vi hadde seks-sju megasjanser og til sammen over 10 gode scoringsmuligheter. Da er det skuffende at vi går målløse av banen, konstaterer Roger Risholt.

Skumle brudd

Det unge Rosenborg-laget, med bare to spillere fra A-stallen på banen, gjorde det vanskelig for Arendal. De løp, kjempet og skapte trøbbel for Arendal gjennom store deler av kampen.

– Vi fikk ikke til det høye presset som vi ønsket. De var flinke til å spille av vårt press og klarte å utnytte ubalansen som vi selv skapte. Alt i alt synes jeg vi lar Rosenborg 2 ha ballen for mye og vi mangler presisjon i en del av pasningsspillet vårt. Dermed får vi skumle brudd imot og de kontrer på oss når vi mister ballen på vei framover. Likevel er det vi som skaper både de fleste og de største sjansene, sier Roger Risholt.

Manglende effektivitet foran mål har vært en gjenganger for Arendal denne sesongen. Det gjør det vanskelig å vinne fotballkamper.

Føler seg snytt for straffe

– Vi har flere muligheter alene med keeper, samtidig som vi blir avblåst for offside to ganger etter å ha satt ballen i mål. Det er vanskelig for meg å vurdere om det var korrekte dommeravgjørelser i de situasjonene, men jeg mener uansett at vi ble snytt for et klart straffespark da en Rosenborg-spiller redder et skudd på vei mot mål med armen. Den situasjonen opplever jeg som soleklar, sier Roger Risholt.

Samtidig understreker han at det ikke er dommeravgjørelsene som bidrar til at kampen endte 0–0.

– Vi har bare oss selv å takke fordi vi ikke er besluttsomme nok i de avgjørende øyeblikkene. Det handler om konsentrasjon og ro foran mål. I sum er verken prestasjonen eller resultatet godt nok, men vi burde likevel scoret to-tre mål med alle de store sjansene vi har. Vi skapte flere stor målsjanser i denne kampen enn det vi gjorde da vi vant 4–0 hjemme mot Fram tidligere i sesongen, påpeker Roger Risholt.

Ikke nedrykk

NFF kunngjorde mandag kveld at det ikke blir nedrykk fra 2. divisjon i år, og at det bare er de sju beste lagene i hver avdeling som skal spille sluttspill i Postnord-ligaen denne sesongen. Skal Arendal komme blant de sju beste, må Bærum slås på hjemmebane kommende lørdag.

– Vi vil selvfølgelig veldig gjerne være med i sluttspillet. Det er de sju beste lagene som møtes, og det blir en veldig jevn serie. Alle kan slå alle. Derfor er det for tidlig å utelukke noe som helst. Dessuten trenger vi å "kjenne på det" for å utvikle oss som lag, mener Risholt.

Bedre hjemme

Men han tror definitivt på seier mot Bærum.

– Vi har vært vesentlig bedre hjemme enn borte. Derfor tror jeg også på tre poeng neste helg. Og det var klar framgang i mandagens bortekamp, sammenlignet med oppgjørene mot Sotra og Asker. Begge de kampene tapte vi dessverre fortjent, erkjenner han.

Etter 12 kamper ligger Arendal på sjuendeplass med 18 poeng.

